Liste de Renaissance aux européennes : combien de candidats élus au Parlement européen ?

Ce dimanche 9 juin, la majorité présidentielle saura si elle parvient à conserver autant de sièges au Parlement après les élections européennes.

Les résultats des élections européennes souriront-ils à la majorité présidentielle ? Lors du dernier scrutin continental, en 2019, la Macronie était arrivée deuxième derrière le Rassemblement national mais avec seulement un point d'écart : 22,42%, contre 23,34% pour le RN. Qu'en sera-t-il ce dimanche 9 juin 2024 ?

Il est interdit de donner des tendances jusqu'à la fin du scrutin, mais les sondages publiés jusqu'au vendredi 7 juin et avant la période de réserve misaient sur une perte de quelques sièges pour la majorité présidentielle. Reste à savoir sur combien de candidat Valérie Hayer saure faire élire et lesquels.

Qui est Valérie Hayer, la tête de liste de Renaissance ?

C'est une folle ascension que Valérie Hayer a connu avec ces élections européennes. La tête de liste de la majorité qui était encore inconnue du grand public il y a quelques semaines est désormais le visage du camp présidentiel pour le représenter au Parlement européen. Mais si elle manque de notoriété auprès des Français, elle est une habituée de l'hémicycle à Strasbourg. Valérie Hayer siège au Parlement européen depuis son élection en 2019, elle était alors à la 19ème position sur la liste. Depuis elle est devenue co-présidente de la délégation Renaissance au Parlement européen et présidente du groupe Renew en janvier 2024.

Reste que malgré son expérience d'eurodéputée, le manque de notoriété face à des candidats plus connus a compliqué la campagne de Valérie Hayer. L'élue, fille d'agriculteur née en Mayenne, a pu compter sur le soutien des macronistes, surtout sur l'aide du chef de l'Etat et sur celle du Premier ministre Gabriel Attal, qui est arrivée plus tardivement, mais sans que cela n'est l'effet escompté sur la campagne.

Qui sont les candidats Renaissance aux élections européennes ? La liste intégrale

La liste des candidats du parti Renaissance aux élections européennes a été officialisée par le ministère de l'Intérieur. Pour former la liste, il a fallu respecter les équilibres entre les trois partis de la majorité : Renaissance, MoDem et Horizons. Mais il a aussi fallu composer avec le risque de voir moins de candidats élus par rapport aux 23 sortants et essayer de satisfaire le plus grand nombre, sachant que de nombreux eurodéputés sont reconduits sur la liste.

Valérie Hayer, députée européenne depuis 2019

députée européenne depuis 2019 Bernard Guetta , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Marie-Pierre Vedrenne , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Pascal Canfin , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Nathalie Loiseau ,députée européenne depuis 2019

,députée européenne depuis 2019 Sandro Gozi ,député européen depuis 2020

,député européen depuis 2020 Fabienne Keller , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Grégory Allione

Laurence Farreng , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Gilles Boyer , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Valérie Devaux

Christophe Grudler , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Stéphanie Yon-Courtin , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Jérémy Decerle , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Sylvie Gustave-dit-Duflo

Laurent Hénart

Bérangère Abba

Max Orville , député européen depuis 2022

, député européen depuis 2022 Séverine de Compreignac

Ambroise Méjean

Rachel-Flore Pardo

Jean-Charles Orsucci

Alexandra Leuliette

Xavier Fournier

Shannon Seban

François Decoster

Catherine Amalric, députée européenne depuis 2023

James Chéron

Magali Altounian

Pierre Karleskind, député européen depuis 2019

Hélène Pollozec

Benjamin Djiane

Rosa André

Phanit Siv

Yolène Pagès

Aziz Skalli

Stéphanie Marquez

Pierre-Jean Baty

Rebecca Breitman

Dimitri Oudin

Anne-Pascale Guédon

Laurent Cappelletti

Danielle Attias

Moreani Frebault

Louise Coffineau

Renan Mégy

Cécile Prost

Pierre-Luc Vervandier

Karine Guguen

Gaëtan Blaize

Judith Dossemont

Arnaud Michel

Valérie Rouverand

Victorien Leman

Martine Bouvard

Philippe Grégoire

Claire Scotcher

Romain Atlante

Vanessa Duhamel

Loïc Guilpain

Hermine Mauzé

Daniel N'Dao

Ophély Massat

Pierre Jakubowicz

Aurélie Trotin

David Franck

Eva Attina

Alain Bourcier

Maire de Gimouille

Laëtitia Pichon

Erwan Crouan

Pegah Malek-Ahmadi

Alexandre Folmer

Valérie Gonzo-Massol

Jean Veil

Violette Spillebout

Edouard Philippe

Anne Le Gagne

François Bayrou

Caroline Ortiz

Stéphane Séjourné

Elisabeth Borne

Combien de sièges pour Renaissance selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Les résultats des sondages des élections européennes, publiés jusqu'au 7 juin et avant la période de réserve, jugeaient la majorité présidentielle capable de prétendre à une quinzaine de sièges, soit presque une dizaine de moins par rapport au nombre de sièges obtenus en 2019. Mais il faut garder à l'esprit que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentant les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables. Il est préférable d'attendre 20 heures et les résultats officiels pour connaître le nombre exacts de sièges glanés par Renaissance au Parlement européen.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".