Quelle est la date des élections européennes 2024 ?

Les élections européennes vont se tenir dans tous les pays d'Europe pendant quatre jours. Mais quand les électeurs français pourront-ils aller voter ?

Quel jour faudra-t-il aller voter pour les élections européennes 2024 ? Tout dépend du pays dans lequel on vit. Les élections se déroulent dans les 27 pays membres de l'Union européenne et du 6 au 9 juin inclus, mais en France les bureaux de vote ne seront ouverts qu'un seul jour.

Dans l'Hexagone, toutes les élections se tiennent habituellement un dimanche et le scrutin des européennes ne fera pas exception à la règle. De fait, c'est pendant la journée du dimanche 9 juin 2024 que les Français inscrits sur les listes électorales pourront glisser un bulletin dans l'urne et voter aux élections européennes.

Certains électeurs Français pourront toutefois voter dès le 8 juin : ceux qui vivent dans les îles des Caraïbes et sur le continent américain. En raison du décalage horaire, les électeurs vivant dans ces régions du globe voteront le samedi et non le dimanche.

Pourquoi les élections européennes durent quatre jours ?

Les élections européennes se tiennent simultanément dans les 27 pays membres de l'Union européenne, mais le vote se tient selon les conditions propres à chaque pays. Ainsi, le profil des électeurs peut changer d'un pays à l'autres : le droit de vote est accordé à 18 ans dans la majorité des pays européens, mais en Grèce les électeurs peuvent voter dès 17 ans et en Autriche à partir de 16 ans.

Il en va de même pour la date du vote. La plus grande partie des pays de l'Union européenne ont pour habitude d'organiser les élections le dimanche, les élections européennes auront donc lieu le 9 juin dans la plupart des pays. Mais dans certains territoires, la tradition électorale fait que les scrutins sont organisés un autre jour : le jeudi au Pays-Bas, le vendredi en Irlande ou encore le samedi en Lettonie. C'est pour respecter les habitudes électorales de chaque pays que les élections européennes s'étendent sur quatre jours. Les électeurs néerlandais ouvriront le bal en votant le jeudi 6, suivront les Irlandais et les Tchèques le vendredi 7, puis la Lettonie, la Slovaquie, Malte, l'Italie et encore la République Tchèque (chez eux le scrutin dure deux jours) organiseront le vote le samedi 8.