Voter pour ce parti aux européennes ne sert à rien et il renforce même les partis que vous n'aimez pas

Lors des élections européennes, les votes alloués à certains candidats ne permettront pas de les faire élire au Parlement européen et risqueront de renforcer d'autres partis. Pourquoi ?

Les Français iront-ils voter aux élections européennes le 9 juin prochain ? Ce scrutin n'a pas pour habitude d'être très populaire auprès des électeurs. Lors des précédentes élections du genre, plus de 49% des personnes inscrites sur les listes électorales s'étaient abstenues d'aller voter. Le taux d'abstention pourrait être encore élevé en 2024... Pour preuve : à un mois du scrutin, 48% des Français disent ne pas être intéressés par les élections européennes selon le baromètre ViaVoice réalisé pour Radio France, France Télévisions et France Médias Monde.

D'ordinaire chaque voix compte lors d'une élection, mais avec moins de bulletins déposés dans les urnes le jour-J, le moindre vote revêt une importance encore plus grande, car il en faut peu pour faire basculer l'issue du scrutin. Le vote des élections européennes se doit donc d'être réfléchi. D'autant qu'à l'issue du scrutin, les voix accordées à certains candidats auront la même valeur que des votes nuls. Pourquoi ? A cause du seuil des 5%.

Une explication s'impose : lors des élections européennes, les eurodéputés sont élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal. Cela signifie que les 81 sièges du Parlement européen réservés aux élus français seront répartis entre les listes des différents candidats en fonction du score obtenu par chacune d'entre elle. Plus un score est élevé et plus un parti se voit accorder un nombre important de sièges. Mais les listes ont l'obligation d'atteindre un score minimum de 5% des suffrages pour obtenir des sièges dans l'hémicycle. Une liste recueillant 4,99% des suffrages n'a aucun élu. Voter pour un parti qui n'atteint pas ce seuil ne sert donc à rien.

C'est ce mode de scrutin qui motive les candidats et partis politiques à arriver en tête du scrutin, mais pour les listes ne faisant pas parties des favorites, l'objectif est surtout de faire plus de 5% des voix. Or, d'après les résultats des sondages des élections européennes plusieurs d'entre elles sont créditées de scores inférieurs. C'est le cas des plus petites listes affiliées à aucun des huit principaux partis politiques français. Certaines formations politiques d'ampleur sont aussi en grand danger : le PCF n'est crédité que de 2 à 3,5% d'intentions de vote, d'autres peuvent avoir les jambes tremblantes comme EELV et Reconquête, avec des listes données un peu au-dessus des 5%. Et si le jour des élections, les résultats obtenus par ces listes est bien inférieur à 5%, alors l'ensemble des votes accordés à ces candidats n'auront compté pour rien dans le scrutin. Bien entendu, les sondages actuels ne disent rien des tendances de fin de campagne et cet article explicatif n'a pas vocation à dénigrer une liste, mais à pointer ce qu'il se passe lorsque l'on vote pour une liste qui fait moins de 5%.

Voter pour une liste qui fait finalement moins de 5% vient même renforcer les autres : ces votes feront mécaniquement gagner des sièges supplémentaires aux autres partis. Les candidats ayant fait moins que 5% ne pouvant obtenir le nombre de sièges correspondant à leur petit score, même un ou deux, du fait du seuil, ces quelques sièges seront redistribués entre tous les candidats ayant fait mieux que 5%.

Cette redistribution ne tient pas compte du parti à qui les voix étaient destinées à l'origine : quelles que soient les listes en tête - de droite, de gauche ou des extrêmes - elles seront renforcées par les votes des listes disqualifiées qu'ils viennent de gauche ou de droite.