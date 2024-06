Jordan Bardella peut-il devenir Premier ministre ? Quel résultat aux législatives 2024 ?

Jordan Bardella sera-t-il Premier ministre à l'issue des élections législatives anticipées ? Le résultat au premier tour du RN aura déjà de grosses conséquences pour l'avenir politique du chef de file du Rassemblement national.

18:07 - Bardella a détrôné Edouard Philippe Selon un sondage Toluna-Harris interactive-LCI publié vendredi 28 mai, la popularité de Bardella ne cesse d'augmenter. Il est même devenu, selon ce sondage, la personnalité politique dans laquelle les Français ont "le plus confiance" (40%), hors couple exécutif. Il a notamment progressé auprès des sympathisants LR (6 points en un mois). Jordan Bardella parvient ainsi à détrôner le maire du Havre, Edouard Philippe (39%) et devance largement les personnalités de gauche tel François Ruffin (25%) et Jean-Luc Mélenchon (17%). Jordan Bardella dépasse même Emmanuel Macron en termes de popularité (36%), qui a perdu six points en un mois, mais reste derrière Gabriel Attal qui se stabilise à 43%. Marine Le Pen atteint pour sa part 37% dans ce baromètre de confiance politique. Cette enquête a été réalisée en ligne du 25 au 27 juin sur un échantillon de 1.019 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. 17:26 - Jordan Bardella revendique qu'il n'est pas d'extrême droite Lors du débat du 28 juin, alors que Gabriel Attal listait les mesures prises par le gouvernement en faveur du droit des femmes, il a soudainement affirmé "qu'on ne peut pas faire confiance à l'extrême droite concernant les droits des femmes !". Jordan Bardella a directement coupé le Premier ministre assurant qu'il "n'était pas d'extrême droite et son mouvement non plus". "Je ne me sens pas concerné", a-t-il ajouté. 17:05 - Jordan Bardella fustige les propos d'Emmanuel Macron A quelques jours des élections législatives, Emmanuel Macron a estimé que les programmes des "extrêmes" mènent "à la guerre civile". Pour le RN, le président a assuré que la réponse du parti en matière d'insécurité "renvoie les gens ou à une religion ou à une origine, c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile". Une déclaration qui n'a pas du tout plu à Jordan Bardella : "Ce sont eux qui font peur aux Français", a-t-il fustigé lundi 24 juin sur M6. "Un président de la République ne devrait pas dire cela", a-t-il ajouté. Jordan Bardella a assuré qu'il voulait en terminer avec "l'insécurité" ressentie par "des millions de Français", promettant que sa "volonté, c'est de répondre à cette demande d'autorité". 16:33 - Un duel Attal-Bardella, prémices de 2027 ? Après un débat quelques jours avant les élections européennes, Jordan Bardella et Gabriel Attal se sont de nouveau confronté le mardi 25 juin. Manuel Bompard était aussi présent pour représenter le Nouveau Front populaire mais il est apparu en retrait. Si tout semble opposer Gabriel Attal et Jordan Bardella, ils sont tout de même chacun à leur manière représentant d'un renouveau politique de par leur âge et leur ascension fulgurante en politique. Peut-on y voir un signe annonciateur pour 2027 ? "Si Jordan Bardella remporte haut la main les élections européennes et que Gabriel Attal continue d’être dans une bonne posture à Matignon, alors oui, on pourrait avoir cette affiche en 2027. Mais personne ne peut l’affirmer à trois ans du scrutin", avait expliqué Frédéric Dabi, directeur général de l’IFOP, pour La Dépêche du midi, fin mai. Jordan Bardella a bien remporté les européennes mais cela s'en est suivi d'une dissolution. Marine Le Pen a, pour sa part, affirmé qu'ils formaient un couple politique, elle vers l'Elysée et lui vers Matignon. Selon un sondage IFOP réalisé pour Sud Radio et Le Figaro Magazine sur les intentions de vote pour 2027, Jordan Bardella obtenait de 30 à 33 % d’intentions de vote, juste derrière Marine Le Pen. Gabriel Attal de son côté surpassait Bruno Le Maire, Gérald Darmanin mais se positionnait derrière Édouard Philippe. Un sondage qui ne prenait pas en compte la tenue de nouvelles élections législatives anticipées. 16:20 - Bardella a voté à Garches Jordan Bardella s'est présenté dans la matinée dans son bureau de vote de Garches dans les Hauts-de-Seine et a voté sous l'oeil de nombreux photographes. 16:00 - Le cafouillage de la question des retraites a marqué la campagne de Bardella Si Jordan Bardella avait annoncé l'abrogation de la réforme des retraites à l'automne, il s'est ensuite perdu dans les détails notamment sur la question de l'âge de départ. Lors du débat du mardi 26 juin sur TF1, le président du parti d’extrême droite a réaffirmé "sa priorité" sur les carrières longues. Il envisage l'âge de départ légal à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans avec ensuite une "progressivité" avec "un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités". Pour illustrer son propos, Jordan Bardella s’est livré à un calcul pour une personne ayant commencé à travailler à 24 ans. "Vous partirez avec 42 annuités de cotisation, c’est-à-dire 66 ans". Un chiffre qui a laissé perplexe puisqu'actuellement l'âge de départ est fixé à 64 ans.

Ce dimanche alors que les électeurs se rendent aux urnes pour le premier tour des élections législatives anticipées, Jordan Bardella espère que le RN va qualifier un maximum de députés que ce soit directement ou pour le second tour. Selon lui, son parti est la "seul alternance crédible et responsable" à Emmanuel Macron et est "prêt" à gouverner, comme il l'avait déclaré le 24 juin lors de sa conférence de presse.

Le président du RN ambitionne, pour sa part, le poste de Premier ministre et a évoqué à plusieurs reprises sa vision d'une potentielle cohabitation avec Emmanuel Macron : "Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation, respectueux, parce que c'est ma nature et mon éducation, de la fonction de président, des institutions, mais je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus, et sur les convictions qui sont les miennes", a assuré Jordan Bardella lors de sa conférence de presse.

S'il n'est pas candidat dans une circonscription, Jordan Bardella a pris la tête de la campagne du RN. Il a notamment participé à deux grands débats face à Gabriel Attal mais aussi à Manuel Bompard puis Olivier Faure. Lors de la rencontre du 28 juin, il a détaillé ce qu'il a promis en cas de victoire du RN aux élections législatives, un "gouvernement d'union nationale" : "Je souhaite que, dans ce gouvernement, puissent siéger et participer au redressement du pays toutes les énergies et toutes les compétences qui s'expriment dans le pays. (...) Il y aura des visages connus du Rassemblement national, mais aussi des visages connus des Républicains (...) et des gens qui sont issus de la société civile".

