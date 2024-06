Manifestations contre le RN : à quelles dates ont lieu les prochaines ?

De nouvelles manifestations contre l'extrême droite sont organisées cette semaine, à l'initiative de l'intersyndicale dans des villes comme Marseille notamment. Tour d'horizon.

Ce dimanche 30 juin 2024 se tiendra le premier tour des élections législatives cruciales qui pourraient voir le parti de Jordan Bardella du Rassemblement national (RN) accéder au pouvoir. Pour dire non à l'extrême droite aux portes du pouvoir, de nombreuses manifestations sont organisées aux quatre coins de la France, sur la capitale bien sûr, mais dans des petites comme des grandes villes aussi, à l'appel des mouvements de gauche à l'image de ce week-end, où des milliers de manifestants se sont rassemblés à Paris, Marseille, Toulouse ou encore Bordeaux pour dire leur opposition, menés par l'intersyndicale dont la CGT qui appelle à voter pour le Nouveau Front populaire aux élections législatives, et des centaine d'associations et collectifs.

La manifestation contre le RN qui s'est tenue ce dimanche à Paris, initiée par le collectif Alertes Féministes pour dénoncer le "féminisme de façade" du parti d'extrême droite, a réuni entre entre 13 000 personnes selon la CGT contre 75 000, d'après la préfecture de police. En régions, 117 lieux de rendez-vous étaient répartis aux quatre coins de la France, selon la CGT. Preuve que la mobilisation ne s'essoufflera pas, de nouvelles manifestations sont déjà organisées dans le courant de la semaine comme à Marseille ce jeudi et d'autres devraient bientôt être annoncées avant les élections de ce dimanche dans les grandes villes comme Paris, Toulouse, Lille, Strasbourg ou encore, Rennes. Découvrez les dates, heures et lieux de départ des mobilisations que l'on connaît pour le moment.

Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, deux importantes mobilisations se sont tenues les week-end précédents sur la capitale, place de la République à l'initiative de l'intersyndicale et du collectif Alertes Féministes qui rassemble plus de 180 associations et syndicats pour les droits des femmes et contre le sexisme, pour dénoncer le "féminisme de façade" de l'extrême droite, et le "véritable danger qu'elle représente" pour les droits des femmes. Une prochaine manifestation devrait être organisée prochainement et sera annoncée ici-même.

Y a t-il une prochaine manifestation anti-RN à Lyon ?

Une importante mobilisation s'est tenue ce dimanche Place des Terreaux dans le cadre de l'appel "Alertes Féministes" signé par plus de 120 associations comme les collectifs MeToo, Filactions ou encore Nous Toutes Rhône. "Nous savons que (l'extrême droite) a pour obsession en priorité de venir casser les droits et libertés d'une immense partie de la population : les femmes, les personnes racisées, handicapées, trans et LGBTQIA+, les personnes migrantes, les filles et les enfants. Nous savons aussi qu'elle s'attaquera de front à tout le mouvement social", pouvait-on lire dans un communiqué. Pour le moment, l'intersyndicale n'a pas encore annoncé une nouvelle date de mobilisation, cela ne devrait tarder.

Quand a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Marseille ?

Dans la cité phocéenne, la prochaine manifestation contre l'extrême droite est programmée ce jeudi 27 juin 2024 à 11 heures. Le rendez-vous est donné place Félix Baret dans le 6ᵉ arrondissement de Marseille.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Bordeaux ?

Pour le moment, aucune manifestation n'est annoncée officiellement à Bordeaux. Les organisations syndicales ne devraient pas tarder à annoncer une prochaine date avant le week-end.

Aucune date de rassemblement contre le Rassemblement National n'a encore été annoncée officiellement. Les organisations syndicales ne devraient pas tarder à annoncer un prochain rendez-vous pour ce week-end.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Rennes ?

Pour le moment, aucune manifestation contre l'extrême droite n'a encore été annoncée officiellement à Rennes. Les organisations syndicales ne devraient pas tarder à annoncer un prochain rdv avant le week-end.

A quelle date se déroule la prochaine manifestation anti-RN à Nantes ?

Plusieurs syndicats de Loire-Atlantique, unis sous une même bannière, se sont rassemblés au niveau du miroir d'eau "Contre l'extrême droite, faire front populaire !" où les féministes alertaient : le RN n'est pas une option". Une prochaine date sera annoncée ici-même.

La mobilisation de ce dimanche, organisée par l'inter-organisation féministe de Toulouse, a rassemblé plusieurs milliers de manifestantspour "faire barrage" à l'extrême-droite, appelant à voter massivement pour "un avenir qui permette l'émancipation et à liberté de tous". Une prochaine date sera annoncée prochainement.

Aucune manifestation n'est pour le moment prévue cette semaine. Le rendez-vous sera bientôt annoncé par l'intersyndicale et sera relayé à cette page.

Quand a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Nice ?

Une marche colorée et revendicative s'est tenue ce dimanche à Nice, pour promouvoir "une société inclusive". Le prochain rendez-vous n'a pas encore été annoncé et sera relayé ici-même.

Quelles manifestations anti-RN sont prévues dans les autres villes de France ?

Découvrez ci-dessous les prochaines manifestations organisées contre le Rassemblement National (RN) dans les plus petites villes de la France métropolitaine, regroupées par région par ordre alphabétique :