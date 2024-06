Manifestations contre le RN : de nouvelles dates juste avant le premier tour des législatives

Les manifestations contre l'extrême droite pour faire barrage au RN aux législatives continuent ce week-end juste avant la date fatidique du 30 juin 2024 du premier tour des élections. Lyon, Toulon, Lens, Le Havre... Petit tour d'horizon.

Les mobilisations contre le parti de Jordan Bardella du Rassemblement national (RN), qui selon les derniers sondages, est donnée favori pour le scrutin des élections législatives du 30 juin avec 36% d'intentions de vote, continuent d'être organisées un peu partout en France, dans les grandes villes comme Lyon, et dans les plus petites villes comme Toulon et Le Havre.

Après l'immense manifestation à Paris ce jeudi qui a vu plusieurs milliers de personnes se rassembler contre l'extrême droite, à l'appel de médias indépendants comme Mediapart, Politis ou encore Arrêt sur images, des syndicats et de nombreuses associations comme Attac ou Greenpeace, avec la présence de personnalités comme Judith Godrèche, Guillaume Meurice ou encore la réalisatrice Alice Diop, de nouvelles dates ont été communiquées pour des rassemblements contre le RN ces vendredi soir et samedi, juste avant le premier tour. Découvrez ci-dessous si votre ville est concernée.

La dernière mobilisation, baptisé "Libertés!", s'est tenue ce jeudi 27 juin depuis la place de la République. Pour le moment, aucune nouvelle date n'a été communiquée juste avant le premier tour des législatives ce dimanche 30 juin.

Quand se déroule la prochaine manifestation anti-RN à Lyon ?

La prochaine manifestation contre l'extrême droite se tient ce vendredi 28 juin à 19 heures sur la place des Terreaux à l'initiative d'une douzaine d'organisations lyonnaises. "A deux jours du scrutin, soyons nombreux et nombreuses pour enclencher une dynamique de résistance la plus combative et massive possible" peut-on lire dans un communiqué.

Quand a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Marseille ?

Dans la cité phocéenne, la dernière manifestation contre l'extrême droite était programmée ce jeudi 27 juin 2024 à 11 heures dans le 6ᵉ arrondissement de Marseille.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Bordeaux ?

Pour le moment, aucune manifestation n'est à nouveau annoncée sur Bordeaux. Les organisations syndicales pourraient annoncer une prochaine date avant ce dimanche 30 juin du premier tour des élections législatives.

Une manifestation contre l'extrême droite était organisée par l'intersyndicale ce jeudi 27 juin à 14h30. Au cours de la précédente manifestation, parmi les combats menés, celui des personnes LGBTQ+ qui craignent de voir des lois homophobes ou transphobes adoptées avec la montée du Rassemblement National.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Rennes ?

La dernière manifestation contre l'extrême droite s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 à midi. Le rendez-vous était donné Esplanade Charles-de-Gaulle.

La dernière mobilisation contre l'extrême droite s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 depuis la Chambre de Commerce à midi.

Aucune manifestation n'est pour le moment prévue cette semaine. Le rendez-vous pourrait annoncé par l'intersyndicale avant ce dimanche de premier tour des élections législatives et sera relayé à cette page.

Quelles manifestations anti-RN sont prévues dans les autres villes de France ?

Découvrez ci-dessous les prochaines manifestations organisées contre le Rassemblement National (RN) dans les plus petites villes de la France métropolitaine, par ordre chronologique, entre vendredi 28 juin et samedi 29 juin 2024 :