Manifestations contre le RN : quelle mobilisation en France ce dimanche ?

Des manifestations sont-elles organisées à l'issue des résultats de ce second tour historique des législatives ? Faut-il s'attendre à des mobilisations spontanées et des débordements ?

Près de 43 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 7 juillet 2024, date fatidique du second tour des élections législatives anticipées depuis la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Emmanuel Macron. A l'issue de ce vote historique, une victoire du Rassemblement National pourrait faire basculer la France dans un climat de grande tension, une partie des Français redoutant que le parti de Jordan Bardella restreigne les libertés.

Dans l'entre-deux-tours déjà, de nombreuses manifestations, organisées ou spontanées, ont éclaté un peu partout en France contre le parti d'extrême droite, les plus importantes à la place de la République de Paris, mais aussi à Rennes, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse et dans de plus petites communes de France. Ces manifestations sont menées par l'ensemble de la gauche, à l'appel des syndicats mais aussi à l'initiative de médias indépendants et de centaines d'associations.

Un dispositif solide des forces de l'ordre déployé ce dimanche soir

Depuis le premier tour des législatives, de nombreuses agressions et violences envers les candidats et les militants ont vu le jour, faisant craindre de nombreux débordements à venir, quel que soit le résultat des urnes. Ce dimanche soir, ce sont près de 30 000 policiers et gendarmes dont 5 000 à Paris qui sont mobilisés, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a lui-même dit "redouter des débordements" à l'issue du second tour.

Dans près d'une vingtaine de villes dont Paris, les services de renseignement prévoient l'éclosion de cortèges sauvages. En effet, selon une source policière auprès du Figaro, ils s'attendent à un "durcissement" de la part "des mouvances extrémistes quel que soit le résultat, qu'il s'agisse de se réjouir de la victoire d'un camp ou de dénoncer la victoire de l'autre camp".

"Les forces de l'ordre mobilisées sont placées dans une configuration telle qu'elles pourront faire face à toute situation", a commenté vendredi un haut responsable de la police auprès de l'AFP. Ce dispositif conséquent pour gérer les troubles à l'ordre public reste en place "jusqu'au 16 juillet au moins". A Bordeaux, la préfecture de la Gironde autorise même jusqu'à mardi d'avoir recours aux drones pour sécuriser le centre-ville face aux "risques extrêmes que ces rassemblements pourraient engendrer pour la sécurité des personnes".

En cas de victoire du RN, Marine Le Pen redoute des manifestations de "l'extrême gauche"

A la place Stalingrad de Paris dans le 20e arrondissement, se tiendra ce dimanche soir un rassemblement de La France insoumise. En cas de victoire du RN, Marine Le Pen a indiqué s'attendre à des manifestations de "l'extrême gauche" et selon les services de renseignement, des attaques des forces de l'ordre sont très probables avec "le risque que ces incidents tournent en violences urbaines dans certains secteurs".

On se souvient encore, lors de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, de nombreux débordements avaient éclaté dans les villes de France en marge des manifestations, notamment en région parisienne. A Paris, près de 2 000 personnes s'étaient rassemblées place de la Bastille selon la police, les manifestants jetant feux d'artifices et bouteilles aux forces de l'ordre qui avaient fait l'usage de gaz lacrymogènes.