Léon Deffontaines : quel résultat et quelles chances d'être élu aux législatives ?

Investi par le Nouveau Front populaire, quelles sont les chances pour le communiste Léon Deffontaines, poulain de Fabien Roussel, d'être élu aux élections législatives 2024 ?

Léon Deffontaines sera-t-il élu aux élections législatives ? La tête de liste du Parti communiste français (PCF) aux dernières Européennes est de retour sur le devant de la scène. Poulain de Fabien Roussel, Léon Deffontaines est investi pour ce scrutin législatif par le Nouveau Front populaire, alliance de la gauche créée pour faire barrage au Rassemblement national, dans la 3e circonscription de la Somme.

Pour rappel à l'échelle nationale, lors des Européennes, la liste du PCF qu'il menait a remporté 2,5 % des suffrages exprimés, ce qui ne permet pas au Parti communiste français d'envoyer le moindre député au Parlement européen, ni-même de rembourser les frais de campagne. Pour couronner le tout, dans la 3e circonscription de la Somme, le Rassemblement national (RN) est arrivé nettement en tête avec 46 % des voix, suivi de Renaissance (12 %), puis de l'Alliance rurale à 8,72 %. Et c'est justement dans cette circonscription que l'Amiénois de naissance se présente pour les élections législatives anticipées programmées après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Elles auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains.

La droite très puissante dans cette circonscription de la Somme

Léon Deffontaines a été investi par l'alliance du Nouveau Front populaire (NFP). Et la tâche risque d'être ardue pour le porte-parole du PCF dans une circonscription qui fait la part belle à l'extrême droite. "Sur le papier, cette circonscription serait acquise au Rassemblement national, mais c'est sans compter sur l'élan que nous sommes entrain de lancer. La campagne sera courte, et très difficile. Mais quand je vous vois ici tous réunis, je sais qu'elle est possible" déclarait-il depuis Woincourt le 17 juin dernier, lors du lancement de sa campagne.

Dans la 3e circonscription de la Somme, force est de constater que la droite règne en maitre. En 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu le Rassemblement national mener la danse grâce à Nicolas Lottin (30 %), devant les Républicains (26 %) et LREM (17 %). Le candidat du PCF, Arnaud Petit, n'était arrivé qu'en quatrième position (16 % des suffrages). Au deuxième tour, la droite avait remporté cette circonscription grâce au Républicain Emmanuel Maquet (53 %) devant le RN (46 %).

Léon Deffontaines a-t-il des chances d'être élu aux Législatives 2024 ?

Notons que pour ces Législatives 2024, Léon Deffontaines aura face à lui dans la 3e circonscription de la Somme le député sortant Emmanuel Maquet (LR), mais également Matthias Renault sous la bannière RN. Ce qui devrait laisser peu de marge de manoeuvre au protégé de Fabien Roussel pour s'exprimer, malgré la nouvelle force de frappe que constitue l'alliance de la gauche, instaurée pour tenter de faire barrage au Front National et imposer un Premier ministre de gauche à Matignon. En ce qui concerne les sondages au niveau national, la lutte fait rage entre les deux principales forces du pays. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote dans le dernier sondage publié par Ifop pour LCI. Il atteint même la barre symbolique d'un tiers des intentions de vote et distance la coalition de gauche (28 %), qui est donnée en deuxième position, alliance dont font partie le PCF et Léon Deffontaines.