Nouveau gouvernement : ces déclarations qui prouvent l'impasse à gauche

La gauche poursuit les échanges pour essayer de trouver un Premier ministrable faisant consensus, mais elle doit aussi trouver le moyen d'obtenir une majorité plus large à l'Assemblée nationale. Pour l'un comme pour l'autre, le Nouveau Front populaire se complique la tâche.

En direct

10:01 - François Bayrou appelle à une grande coalition hors LFI et RN François Bayrou, patron du MoDem et membre de la coalition Ensemble, se range du même avis qu'Edouard Philippe en appelant à former une très large coalition pour gouvernement en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. "Il n'y a pas de majorité, on est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de vainqueur" selon le centriste d'après qui les députés doivent créer une "entente" qui irait "de la gauche hors LFI jusqu'à la droit hors Rassemblement national" qui va "travailler ensemble pour le bien du pays".

09:38 - LR doit s'allier à Renaissance selon Jean-Pierre Raffarin Pour gouverner la nouvelle Assemblée nationale dépourvue de majorité, "la clé est chez les Républicains" selon l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, invité de RMC. L'homme politique appelle la droite et le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, à s'allier pour "former un bloc central qui, s'il se ressemble, fait 222 députés à peu près" et devient le plus importante coalition de l'hémicycle. "Aujourd’hui Les Républicains peuvent imposer ce qu’ils souhaitent à un gouvernement, à Emmanuel Macron", analyse Jean-Pierre Raffarin qui estime que si LR ne se rapproche par du camp présidentielle, il laisse le champ libre à LFI.

09:29 - "Il n’y a qu’un socialiste" qui peut être Premier ministre d'après Benoît Payan "Il n’y a aucune raison que ce soit un Insoumis plus qu’un autre" qui soit nommé à Matignon selon le maire socialiste, mais pas encarté au PS, Benoît Payan. "Il n’y a qu’un socialiste dans cette situation qui puisse apaiser, qui puisse parler à tout le monde" ajoute-t-il sur France Info.

09:21 - Le nom du Premier ministre "ne changera pas grand chose" pour la gauche La gauche apparait divisée sur le choix du Premier ministre ne parvenant pas à se mettre d'accord sur un nom, en particulier LFI et le PS mais Sandrine Rousseau estime sur Sud Radio que peut importe la personnalité qui sera nommée à la tête du gouvernement "à la fin ce sera exactement le même programme". "Que ce soit des rangs de LFI ou du PS, ce sera la même politique avec quasiment le même gouvernement" répète la députée écologiste de Paris qui ajoute qu'à titre personnel elle aimerait voir une femme qui plus est une écologiste à Matignon. Face aux discours contradictoires des membres du Nouveau Front populaire, Sandrine Rousseau tient à assurer que le choix du Premier ministre sera "consensuel".

09:07 - Le ping pong continue sur Jean-Luc Mélenchon Le nom de Jean-Luc Mélenchon a encore été écarté par plusieurs politiques dans les matinales ce lundi, notamment Fabien Roussel ou Clémentine Autain, mais le coordinateur de La France insoumise balaye une nouvelle fois ces disqualifications sur Europe 1 : "Je pense que Jean-Luc Mélenchon a des atouts pour pouvoir exercer [la] fonction" de Premier ministre. Il juge d'ailleurs que l'ancien candidat à la présidentielle est "en adéquation avec le programme" du Nouveau Front populaire. Prenant la défense de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard rappelle que l'insoumis en chef a eu une "expérience gouvernementale" en tant que ministre délégué à l'Enseignement professionnel sous Lionel Jospin.

09:02 - La gauche doit s'ouvrir aux macronistes selon le maire socialiste de Marseille Alors que Jean-Luc Mélenchon a déclaré que le NFP gouvernerait uniquement sur son programme au soit des législatives et que cette position a été reprises par d'autres membres de l'union de la gauche, le maire de Marseille socialiste mais non encarté au PS, Benoît Payan, estime qu'il faut être plus ouvert même si il "y a des choses sur lesquelles je ne veux pas transiger [comme] la hausse du Smic et la réforme des retraites" et qui seront mises sur la table. Mais restez fermé et ne pas élargir "sur nos bases" le bloc de gauche avec des députés issus de la macronie ouverts à la discussion serait "sectaire" a-t-il estimé sur France Info.

08:54 - Mathilde Panot exige un nouveau gouvernement avant le 14 juillet "La macronie a été défaite. Les Français demandent une rupture par rapport au monde de malheur d'Emmanuel Macron. Donc, Gabriel Attal doit s'en aller" a lancé l'insoumise Mathilde Panot au micro de BFMTV. Rappelant l'issue des législatives, la députée réélue enjoint Emmanuel Macron à "respecter le vote de ce dimanche" et estime qu'il "aurait dû accepter la démission de Gabriel Attal". Mais pour le remplacer par qui ? L'union de la gauche n'a toujours pas trouver de consensus sur un ou une Premier ministrable. Selon elle, "un nouveau gouvernement doit être nommé d'ici le 14 juillet". D'ici, la gauche va "travailler à proposer un Premier ministre et une équipe gouvernementale" et ce choix devra être respecté par le chef de l'Etat ajoute-t-elle.

08:48 - Le patron du PS refuse de s'allier au centre Si certains socialistes sont ouverts à des alliances nécessaires pour conforter sa majorité, le patron du parti a d'ores et déjà fermé la porte à un possible ralliement avec les forces du centre sur le plateau de TF1, lundi soir. Il estime que "les Français ont exprimé leur volonté de rejeter la politique conduite depuis sept ans" et juge illogique de s'associer avec une partie de ceux qui l'ont mise en place : "Comment voulez-vous que les Français comprennent que d'un seul coup, nous nous retrouvions ensemble pour gouverner ? Il y a là quelque chose qui ne peut pas fonctionner". En revanche, Olivier Faure ne semble pas s'opposer à des majorités de projets même avec des politiques comme le MoDem François Bayrou, il rappelle toutefois que selon lui "cette majorité ne peut pas résulter d'arrangements de couloirs avec des gens qui se mettraient d'accord pour se partager le pouvoir" assurant ne pas être "dans les combines".

08:41 - La gauche doit avoir une majorité "plus large" souligne Boris Vallaud Le député socialiste Boris Vallaud rappelle sur France Inter que si "certaines idées sont majoritaires dans le pays, (…) nous pouvons trouver des soutiens à l'Assemblée" et se dit prêt à travailler "avec tous celles et tous ceux qui veulent mettre le paquet sur les mesures sociales". L'élu invite de fait la gauche à tendre la main pour trouver une "assise plus large que nous-mêmes", mais sans préciser qui pourraient être les potentiels alliés. Boris Vallaud propose un "gouvernement avec des positions qui pourraient de gauche et une assise parlementaire et une centralité du Parlement nouvelle".

08:32 - Jean-Luc Mélenchon de nouveau écarté pour Matignon Les personnalités politiques du Nouveau Front populaire, à l'exception des insoumis, ont déjà écarté le nom de Jean-Luc Mélenchon de la liste des prétendants à Matignon. Le patron du Parti communiste français non réélu à l'Assemblée nationale, Fabien Roussel réaffirme cette position sur RTL : "Pour la majorité des représentants des forces politiques dans ce Nouveau Front populaire, il ne sera pas et ne peut pas être Premier ministre". "Il nous faut une équipe et un Premier ministre qui permettent de rassembler largement, convaincre à l'Assemblée nationale [...] avec une capacité de dialogue et d'écoute importante" ajoute-t-il en donnant l'impression de le maître à penser des insoumis ne colle pas à ses critères. Si les communistes disqualifient Jean-Luc Mélenchon, le conseiller de Paris et sénateur communiste Ian Brossat concède qu'il "est parfaitement normal que les Insoumis pensent que le Premier Ministre doit venir de leur rang", mais rappelle que "nous sommes une coalition" et qu'il faudra choisir ensemble.

08:23 - Plusieurs noms proposés par LFI.. et refusés par les autres forces de gauche ? La France insoumise a annoncé avoir été force de proposition pour le poste de Premier ministre avec plusieurs noms avancés selon Jean-Luc Mélenchon. "Olivier Faure a proposé que le groupe parlementaire le plus important propose un ou une Premier ministre. Nous avons plusieurs noms à proposer : Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guetté…" a-t-il déclaré sur LCI. Le fondateur du parti ne s'est pas cité dans la liste assure qu'il "ne [sera] jamais le problème, toujours une partie de la solution" après les remous qu'avaient faits ses précédentes déclarations sur sa propre "candidature" à Matignon, mais il a refusé de s'exclure définitivement de l'équation. Mais les noms avancés seront-ils bien accueillis et auront-ils le soutien de la majorité des élus du Nouveau Front populaire ? Que ce soit le sien ou celui de ses proches collaborateurs insoumis, Jean-Luc Mélenchon estime qu'on "ne peut pas dire sans raison 'pas lui ou pas elle'" et qu'un refus des alliés de gauche devra être justifié, sous-entendu par autre chose que par son appartenance politique.

08/07/24 - 22:53 - Ruffin demande à ce que Macron "respecte les institutions" et nomme "un Premier ministre venant de la gauche" FIN DU DIRECT - Convié sur France 2 lundi soir, François Ruffin, ex-insoumis réélu député sous l'étiquette du Nouveau Front populaire, a estimé qu'"il est temps qu’Emmanuel Macron respecte les institutions" en nommant rapidement "pour Matignon un Premier ministre venant de la gauche", qui est arrivée en tête des législatives. Il demande aujourd'hui au président de "cesser de brutaliser les Français" et de "calmer le jeu".