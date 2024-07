Nouveau gouvernement : Lucie Castets (NFP) revoit sa copie sur le RN, le camp Macron défend sa "coalition"

Au programme ? Deux objectifs comme le révèle Politico ce lundi. D'abord, avancer sur les propositions, les prioriser et les détailler avant une application concrète. "Une présentation devrait être faite entre le 15 août et la rentrée" précise le média. Ensuite, progresser sur la composition d'un éventuel gouvernement de gauche qui tiendrait compte de "toutes les sensibilités du NFP" comme indiquée par la représentante de l'alliance de la gauche, hier, dans les colonnes de La Tribune Dimanche.

Cette semaine, Lucie Castets (NFP) poursuit son marathon et n'a pas dit son dernier mot pour tenter d'intégrer Matignon malgré le peu de considération dont à fait preuve Emmanuel Macron à l'égard de sa candidature. Elle rencontrera mardi et vendredi, les chefs de partis de l'alliance : Olivier Faure, Manuel Bompard, Marine Tondelier et Fabien Roussel.

13:52 - L'emploi du temps XXL de Lucie Castets

L'emploi du temps de Lucie Castets, candidate du NFP à Matignon si Emmanuel Macron venait à nommer un Premier ministre de gauche, est bien rempli. Selon les informations de Politico, un second déplacement est en cours de préparation - après un premier à Lille samedi dernier - et il aura lieu ce mercredi 31 juillet sur les thèmes du travail et de l'industrie. Ce même jour, elle échangera également avec l'intersyndicale avec les patronnes de la CGT et de la CFDT, Sophie Binet et Marylise Léon, toujours d'après Politico.

"On est vraiment au travail (...) on montre qu'on est sur le terrain, qu'on écoute les Français" indiquait l'entourage de la haute-fonctionnaire de 37 ans auprès du média. Mais ce n'est pas tout ! Lucie Castets devra également, cette semaine, rencontrer les chefs de partis de l'alliance de la gauche. Les rencontres avec Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel et Manuel Bompard sont programmées le mardi 30 juillet et le vendredi 2 août, d'après Politico.