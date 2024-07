Carte des législatives : les résultats par circonscription et par ville

Les élections législatives anticipées ont rendu leur verdict le 7 juillet 2024. Découvrez grâce à notre carte les scores des candidats dans votre circonscription et qui a été élu député.

Le 7 juillet, les résultats des élections législatives anticipées ont permis au Nouveau Front populaire de devenir le groupe ayant le plus de députés, devant la coalition présidentielle Ensemble et le Rassemblement national. Les trois principaux blocs ont obtenu un nombre substantiel de députés qui siègeront à l'Assemblée nationale : 182 pour le NFP, 168 pour Ensemble, 143 pour le RN et ses alliés selon le ministère de l'Intérieur.

Arrivent ensuite LR avec 46 sièges, Divers droite avec 14 sièges, Divers gauche avec 13 sièges, Divers centre et régionaliste avec 10 sièges. Le scrutin a été marqué par une forte participation : 66,7 %, un record au second tour depuis les législatives anticipées de 1997.

La carte des résultats du second tour des législatives, bien différente de celle du premier

Cette nouvelle répartition à l'Assemblée nationale résulte de scrutins locaux. Il est donc intéressant de visualiser sur une carte des résultats des élections législatives les détails dans chaque circonscription. Elle permet de connaitre les scores de chaque parti qui ont participé au second tour ainsi que le député qui a été élu.

Elle diffère bien de celle du premier tour des élections législatives où le RN était arrivé en première position dans 297 circonscriptions, contre 157 pour le Nouveau Front populaire et 69 pour la majorité présidentielle. 76 députés avaient été élus dès le premier tour des législatives, dont 39 du RN, 32 du NFP et 2 d'Ensemble. Leur comparaison montre ainsi l'impact de la formation d'un front républicain par l'union de la gauche et une grande partie de l'ex-majorité présidentielle, qui a réduit par trois le nombre de triangulaires prévues à l'issue du premier tour. Il y avait finalement 1094 candidats divisés en 409 duels, 89 triangulaires et deux quadrangulaires.

Suite à cette composition de l'Assemblée nationale, l'orientation du nouveau gouvernement est encore floue. En l'absence de majorité absolue, plusieurs scénarios sont possibles. Si un gouvernement de gauche pourrait s'avérer difficilement tenable notamment au vu de la courte majorité, un gouvernement de coalition qui mettrait d'accord des élus de gauche et du centre fait partie des hypothèses sur la table tout comme celle d'un gouvernement de coalition de droite entre Ensemble et Les Républicains. Les députés élus siègeront pour la première fois au Palais-Bourbon le 18 juillet prochain avec l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale.