Carte des résultats des législatives : les scores du 2e tour, circonscription par circonscription

Alors que le premier tour des élections législatives a révélé des tendances dans chaque circonscription, les résultats du second tour les confirmeront-ils ou d'autres partis sortiront vainqueurs du scrutin ? Retrouvez la carte des résultats.

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

L'Assemblée nationale aura un nouveau visage dès ce dimanche 7 juillet. Les résultats des élections législatives seront décisifs et détermineront les rapports de force entre les différentes formations politiques dans la chambre basse du Parlement. Et l'issue du scrutin devrait rebattre les cartes de la vie politique française, car à en croire les sondages des législatives publiés jusqu'au vendredi 5 juillet et avant la période de réserve l'obtention d'une majorité absolue par un parti ou un bloc est loin d'être garantie.

Le tripartisme s'est imposé lors de ce scrutin avec trois grands blocs en présence : l'extrême droite avec le Rassemblement national et ses alliés, l'union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire et la majorité présidentielle. Les candidats des trois camps sont d'ailleurs parvenus à se qualifier au 2e tour des élections législatives dans plus de 300 circonscriptions, signe de la division des électeurs français. Mais c'est tout de même l'extrême droite qui est arrivée en tête du premier tour dans la majorité des circonscriptions.

La vague de droite observée dans les scores du premier tour se confirmera-t-elle ce dimanche 7 juillet ? Réponse à partir de 20 heures avec la publication des résultats. Au fur et à mesure que l'issue du scrutin se précisera, la carte des résultats des législatives s'habillera des couleurs du parti politique élu dans chaque circonscription.

L'extrême droite toujours en tête au 2e tour des législatives ?

Arrivée en tête dans près de 300 circonscriptions, l'extrême droite peut-elle gagner tous ces territoires au second tour des législatives ? Le front républicain et le retrait des candidats de gauche ou de la majorité arrivés troisième dans plus de 200 circonscriptions pour faire barrage au Rassemblement national pourraient compliquer la tâche du parti lepéniste. Si des triangulaires auraient favorisé l'extrême droite dans les circonscriptions où elle est arrivée en tête, des duels devraient être plus difficiles à remporter du fait du report des voix des candidats retirés qui, s'il suit les consignes de vote de la gauche et de la majorité, devrait s'opposer à l'extrême droite.

Les sondages des législatives, dont les derniers ont été publiés le vendredi 5 juin et avant le début de la période de réserve, accordaient au Rassemblement national le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, mais ne créditaient par le parti d'une majorité absolue. Les dernières projections misaient entre 200 et 230 sièges pour le parti à la flamme et ses alliés, soit loin des 289 députés nécessaires pour avoir une majorité absolue.

Une majorité absolue possible après les législatives ?

Le Rassemblement national et ses alliés ne sont pas assurés d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais les chances pour que l'union de la gauche ou la majorité présidentielle décrochent une majorité sont encore plus minces. Le scénario le plus probable qui se dessine pour le second tour des législatives selon les dernières projections publiées et celui de l'absence du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, sans majorité absolue ou suffisamment importante aucun parti ne peut gouverner, pas même la première force de l'hémicycle.

En l'absence de majorité absolue, seule une coalition formée entre plusieurs partis et plus nombreuse que la première force de l'Assemblée serait à même de gouverner le pays. Mais encore faut-il parvenir à rassembler des formations politiques qui ont eu plutôt tendance à s'opposer ces dernières années. L'hypothèse d'une coalition entre les forces démocrates et républicaines, allant de la gauche des écologistes et des socialistes à la droite des Républicains historiques serait évoquée dans le camp présidentiel. Une coalition est également envisagée par certains politiques à gauche, mais des partis ont déjà refusé de travailler ensemble, notamment la majorité présidentielle et La France insoumise.

La carte des résultats du 1er tour des législatives

Lors du premier tour des élections législatives, l'extrême droite s'est imposée en tête des résultats en arrivant en première position dans 297 circonscriptions, contre 157 pour le Nouveau Front populaire et 69 pour la majorité présidentielle. Retrouvez dans la carte des résultats du premier tour ci-dessus les rapports de force en place à l'issue du premier scrutin ainsi que les candidats qualifiés dans chaque circonscription. A noter que 76 députés ont été élus dès le premier tour des législatives, dont 39 du RN, 32 du NFP et 2 d'Ensemble.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".