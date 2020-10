"Débat Trump - Biden : comment voir le débat en direct ?"

DEBAT USA - Dans la nuit de jeudi à vendredi se tient le deuxième et dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden, après un premier épisode très critiqué.

[Mis à jour le 22 octobre 2020 à 12h28] La dernière ligne droite vers l'élection américaine va officiellement débuter ce jeudi, alors que Donald Trump et Joe Biden se retrouvent pour leur deuxième et dernier débat. Ce duel se tient à Nashville, à 20 heures locales. En France, il sera 3 heures du matin lorsque les deux candidats commenceront à débattre et il sera possible de suivre tout cela en direct. Deux chaînes d'information françaises diffusent le débat : LCI et BFMTV. Cette dernière promet une traduction simultanée en français des échanges de Donald Trump et de Joe Biden, dans le cadre d'une édition spéciale présentée par Anne Seften et Julien Migaud-Muller. "Les correspondants de BFMTV aux États-Unis interviendront pour rendre compte de l'atmosphère sur place", promet-on. Il sera également possible de suivre le débat en version originale, sans traduction, sur le pendant économique de la chaîne d'info, BFM Business.

Il s'agit forcément d'un débat très attendu, après un exercice raté fin septembre : Donald Trump et Joe Biden s'étaient livrés à un spectacle peu constructif, lors duquel les électeurs des deux candidats, ou les indécis, n'ont pas appris grand chose. L'un comme l'autre s'étaient surtout évertués à se lancer des piques, se couper la parole pour mieux attaquer, restant de facto à la surface des nombreux sujets de cette campagne qui ne ressemble à aucune autre. "Clown", "pire président que les Etats-Unis aient connu" avait lancé Joe Biden, quand Donald Trump traitait son adversaire de "Joe l'endormi" et se demandait, à haute voix, quand est-ce que le démocrate "allait la fermer".

Une mesure pour éviter la cacophonie du premier débat

Pour ce deuxième débat, organisé ce jeudi à Nashville (Tennessee), tout le monde espère assister à autre chose et la commission chargée d'organiser les débats aux Etats-Unis semble avoir retenu la leçon. Au moment des questions du modérateur, chaque candidat aura deux minutes pour répondre, pendant lesquelles le micro de son opposant sera coupé. Ainsi, ni Trump ni Biden ne pourra couper la parole de l'autre. A l'issue des deux réponses de chacun, un débat sur la question sera instauré et à ce moment-là, les deux micros seront ouverts pour la discussion. "C'est le souhait de la commission que les candidats soient respectueux de leur temps de parole respectif, ce qui fera progresser le débat public au bénéfice des spectateurs", a indiqué la commission dans un communiqué.

Si cette décision semble relever du bon sens pour la tenue d'un débat sain - compte tenu du contexte -, le directeur de campagne de Donald Trump n'est pas de cet avis. Bill Stepien estime qu'il s'agit d'une manière d'avantager Joe Biden. Il s'en est expliqué à travers un communiqué. "Le président Trump est désireux de débattre avec Joe Biden, quelque soient les changements de dernière minute décidés par une commission partiale, dans une ultime tentative de fournir un avantage à son candidat favori", écrit-il, assurant que si le président sortant estime que les questions du modérateur n'abordent pas les sujets qui lui semblent légitimes, alors Donald Trump s'en chargera lui-même.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Bill Stepien a annoncé que Trump comptait bien demander des comptes à son rival sur l'affaire Hunter Biden qui entache la fin de campagne du démocrate. Le fils de Joe Biden est accusé par le chef de l'Etat américain d'avoir obtenu de son père, lorsqu'il était vice-président, le limogeage d'un procureur ukrainien pour éviter à l'entreprise gazière Burisma des poursuites pour corruption... une entreprise qui avait la particularité de voir siéger Hunter Biden à son conseil d'administration.