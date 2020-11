Heure du résultat de la présidentielle américaine : quand le verdict sera-t-il connu ?

HEURE RESULTAT. Entre les votes par correspondance et les méthodes très particulières de dépouillement, le vote physique... À quelle heure connaitrons-nous les résultats de l'élection présidentielle américaine ?

Joe Biden ou Donald Trump ? Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, nous devrions connaître le nom du nouveau président des Etats-Unis. Pourtant, cela devrait être plus compliqué qu'annoncé. En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus, plusieurs Etats à travers le pays ont élargi leur dispositif de votes par correspondance ce qui pourrait provoquer un vrai retard dans le dépouillement. Théoriquement, le résultat devrait être connu au petit matin chez nous en France : dès qu'un candidat s'est assuré de 270 grands électeurs sur les 538 du pays, les médias américains l'annoncent avant que le résultat définitif du vote soit validé par les instances électorales dans les semaines à venir. Traditionnellement, le vaincu prend acte de sa défaite à ce moment-là. Mais pour cette élection présidentielle américaine 2020, nous pourrions bien revivre la situation de 2000 lors du duel entre Al Gore et George W. Bush avec un résultat communiqué 36 jours après la date de l'élection, laissant la population américaine retenir son souffle.

Concrètement, ce sont les résultats dans les swing states qui se révéleront décisifs. A 1h30, les premiers résultats de l'Ohio, de la Géorgie et de la Caroline du Nord donneront une bonne indication sur la première tendance. Viendront ensuite les résultats de l'élection américaine dans l'Etat de la Floride à 2h et ceux de la Pennsylvanie, à la même heure. Si Joe Biden s'impose dans ces deux Etats, il est probable qu'il soit en posture de remporter l'élection. A cette heure-là donc, dans l'hypothèse que le démocrate voit vainqueur dans ces Etats clés, les premières estimations seront solides.

Le vote par correspondance, le casse-tête des résultats ?

100 millions ! C'est à peu près le nombre d'Américains et Américaines qui auront voté, au total, par correspondance pour cette élection, soit plus du double qu'en 2016. Il s'agit là du plus gros casse-tête de ces élections et c'est à cause de ce format que nous pourrions ne pas avoir de nouveau président dans la nuit de mardi à mercredi. L'une des raisons est le système de comptage qui se différencie d'un Etat à un autre. Si le dépouillement débute dès réception des bulletins dans certains Etats, d'autres ne démarrent le traitement des suffrages que le jour de l'élection, en l'occurrence le 3 novembre au soir. Par exemple, l'Etat de Pennsylvanie n'accepte que les votes reçus avant 20 heures, le jour du scrutin, alors que si on se dirige vers la côte californienne, l'Etat n'accepte les votes qu'à condition qu'ils soient envoyés avant cette date, le cachet de la poste faisant foi, même s'ils arrivent des semaines plus tard...

Autre complication de ce système, la validité des votes, l'une des craintes de Donald Trump qui a déjà indiqué à plusieurs reprises que s'il perdait l'élection, il y aurait des suspicions de scrutin truqué. "Plus le décompte des bulletins de vote par correspondance prendra du temps, plus le récit s'imposera aux partisans de Trump et constituera leur "preuve" pour remettre en question les éventuels résultats défavorables des élections" expliquait il y a peu Dennis Darnoi, un stratège politique républicain cité par Le Monde.

Votes invalidés, votes tardifs...

En 2016, 1% des votes avaient été invalidés par la commission électorale fédérale. Avec le doublement de ce système pour cette élection de 2020, les erreurs pourraient s'accumuler comme l'affirme Karen Brinson Bell, directrice générale du comité électoral de Caroline du Nord. "Nous encourageons vivement les électeurs à lire attentivement les instructions et à s'assurer qu'ils remplissent tous les champs obligatoires présents sur l'enveloppe." Judiciairement parlant, les Etats ont une "safe harbor period" (période de sécurité) de cinq semaines après le jour du scrutin soit jusqu'au 8 décembre pour régler tous les litiges, la validation du collège électoral étant prévu le 14 décembre. Mais, face à l'afflux des votes par correspondance, plusieurs voix comme le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, demandent au Congrès de repousser la date limite au 1er janvier afin d'éviter le chaos.

En temps normal, cela devrait être le plus simple, pourtant le vote par personne pourrait également retarder les résultats à cause du contexte et des précautions sanitaires prises dans de nombreux Etats. À l'image des primaires avec des machines défectueuses, des travailleurs en moins, des bureaux de votes supprimés, des longues files d'attente pour la distanciation physique... De nombreuses contestations pourraient intervenir.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Traditionnellement, les candidats s'appellent pour reconnaître officiellement la défaite. Au vu des propos de Donald Trump depuis plusieurs semaines, pas sur que l'un ou l'autre assume la perte de l'élection. Le vote par correspondance qui pourrait être en faveur de Joe Biden pourrait même faire basculer la présidentielle si Donald Trump est en tête dans la nuit.