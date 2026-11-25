"Le Petit" est un film espagnol inspiré d'une tragédie réelle survenu en 1980. Réalisé par Mariano Barroso, ce drame est disponible en streaming le 27 novembre 2026 sur Netflix.

Le Petit est un film espagnol adapté du roman éponyme de Fernando Aramburu, lui-même inspiré d'un dramatique fait réel survenu dans une petite ville du Pays basque espagnol en 1980, où un petit garçon a perdu la vie dans une explosion de gaz. Pour la famille de l'enfant, commence alors un deuil impossible, filmé par la caméra du réalisateur maintes fois primé Mariano Barroso (Los Farad, Todas La Mujeres), qui a notamment remporté plusieurs Goyas, l'équivalent espagnol des Césars.

Netflix propose de nombreux films et séries espagnols inspirés d'événements qui ont marqué la communauté, comme Veuve Noire, qui revient sur un meurtre crapuleux qui a scandalisé l'Espagne, La Société de la neige, qui suit les rescapés d'un crash aérien dans les Andes, ou encore Fous furieux, qui s'intéresse aux débuts du base-jump. Le drame Le Petit est disponible en streaming sur Netflix depuis le 27 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Le Petit ?

Le jour où Mariaje perd son petit garçon de neuf ans, Nuco, dans une explosion, sa vie et celle de toute sa famille s'effondrent. Face à ce drame, chacun gère le chagrin comme il le peut. Le mari de Mariaje se renferme totalement sur lui-même, tandis que son père, Nicasio, se comporte comme si le petit garçon était encore là. Mariaje doit jongler entre ses proches et son propre deuil, mais comment se reconstruire lorsqu'autour d'elle, tous semblent bloqués dans le passé ?

Quel casting pour Le Petit ?

Belén Cuesta : Mariaje

Mariaje Karra Elejalde : Nicasio

Nicasio Raquel Ferri : Garbiñe

Garbiñe Leyre Berrocal : Lupe

Lupe Elena Sanz : Krankenschwester

Krankenschwester Asier Tartás-Landera : Elektriker

Elektriker Lander Otaola : Josu

Josu Iñigo Azpitarte : Josetxo

Où découvrir Le Petit en streaming ?

Le film Le Petit est disponible en streaming sur Netflix le 27 novembre 2026. En vous abonnant à la plateforme dès 7,99 euros par mois, vous pouvez également découvrir d'autres titres espagnols poignants inspirés de faits réels, comme La Société de la neige ou encore Veuve Noire.