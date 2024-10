Prime Video : quelles nouveautés films et séries voir en novembre sur Amazon ?

La plateforme de streaming d'Amazon propose plusieurs nouveautés films et séries pour ses abonnés au mois d'octobre. On fait le point sur ce qu'il ne faut pas rater.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Prime Video au mois de novembre ? La plateforme de streaming met en ligne dès la Toussaint le dernier film de Mélanie Laurent, Libre, qui retrace de manière libre la vie du braqueur Bruno Sulak, incarné par Lucas Bravo (Emily in Paris). Autre événement du mois, les sorties des séries d'action Citadel : Honey Bunny et Cross, respectivement les 7 et 14 novembre.

Il sera également possible de découvrir sur le site d'Amazon une variation des Liaisons dangereuses, intitulé Cruel intentions, le 21 novembre, ainsi que la série Dune Prophecy si vous avez souscrit en plus au Pass Warner. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en novembre.

Blind (saison 1) : 5 novembre

Citadel : Honey Bunny : 7 novembre

Transit (saison 1) : 9 novembre

In cold water : the Shelter Bay Mystery : 12 novembre

Cross (saison 1) : 14 novembre

(saison 1) : 14 novembre The Men's Club (saison 5 à 15) : 15 novembre

Dune Prophecy (avec abonnement Max) : 18 novembre

Cruel intentions (saison 1) : 21 novembre

Dinner Club (saison 3) : 21 novembre

Saving Grace (saison 1) : 25 novembre

Libre : 1er novembre

: 1er novembre Pink Butterfly : 4 novembre

Sniper : GRIT Global Response & Intelligence Team : 5 novembre

One More Shot : 6 novembre

My old ass : 7 novembre

Look Back : 7 novembre

Beyond after : 10 novembre

Lights out : 13 novembre

Down low : 13 novembre

Pimpinero : 22 novembre

Underground fights : 27 novembre

Tigres et hyènes : 22 novembre

Becky enragée : 27 novembre

Absolution : 28 novembre

Suspicion : 28 novembre

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier. La plateforme de streaming propose également l'accès aux 306 matchs de ligue 1 moyennant un abonnement à Dazn, via Prime Video Channel. En plus de votre abonnement, cela coûte 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) ou 39,99 euros par mois (sans engagement).

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.