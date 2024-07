Prime Video : quelles séries et quels films voir en août sur Amazon ?

Quelles sont les nouveautés à suivre sur Prime Video ? Retrouvez le calendrier détaillé des prochains films et séries au catalogue d'Amazon.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Prime Video ce mois-ci ? L'événement d'août 2024 est sans conteste la sortie de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Alors que les abonnés ont pu découvrir la véritable identité de Sauron, ce dernier se met en marche dans cette suite pour faire tomber la Terre du Milieu et créer son armée. Les nouveaux épisodes sortiront à partir du 29 août.

Le 1er août, les fans du Chevalier Noir peuvent également visionner la série animée Batman : Caped Crusader, tandis que la nouvelle comédie d'action Jackpot ! avec John Cena et Awkwafina est à découvrir le 15 août. Ci-dessous, découvrez les principales nouveautés originales d'Amazon à voir cemois-ci sur Prime Video.

Batman : Caped Crusader : 1 er août 2024

août 2024 FBI : portés disparus (saison 1 à 8) : 1 er août 2024

août 2024 Person of Interest (saison 1 à 5) : 15 août 2024

(saison 1 à 5) : 15 août 2024 Angry Birds : mystery island (saison 2) : 20 août 2024

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (saison 2) : 29 août 2024

Saga Rocky et Creed : 1er août 2024

Saga Resident Evil : 1er août 2024

One Fast Move : 8 août 2024

: 8 août 2024 Knox goes away : 9 août 2024

Jackpot ! 15 août 2024

Tempête de boulettes géantes : 15 août 2024

65 : la terre d'avant : 15 août 2024

Press Play : 16 août 2024

John Wick : chapitre 4 : 22 août

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant les droits de diffusion de la Ligue 1 notamment, mais aussi la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier.

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.