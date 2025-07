Cette série de science-fiction monumentale est à voir pour tous les fans du genre

Cette adaptation de l'une des œuvres majeures de la science-fiction est à ne pas manquer si vous êtes fans du genre. La saison 3 sort cette semaine.

La science-fiction est un genre formidable pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Si la littérature du genre est foisonnante, elle a également inspiré l'industrie audiovisuelle. L'un des classiques du genre, Fondation, a même droit à son adaptation télévisée.

Ecrite par l'écrivain américano-russe Isaac Asimov dans les années 1950, ce "cycle" est qualifié par l'auteur comme un "roman historique du futur", qui ne met pas en scène des extra-terrestres par exemple. Notons que l'adaptation de la saga de SF est tout sauf simple étant donné sa structure. En effet, chaque grand chapitre de l'histoire se situe plusieurs décennies après le précédent. Un challenge de taille pour les scénaristes mais aussi pour les chargés de casting puisque le nombre d'acteurs y est, de fait, assez important.

Composée de dix épisodes, la première saison met en scène Jared Harris (Chernobyl) dans le rôle du psycho-historien visionnaire Hari Seldon. On peut également découvrir Lee Pace (Le Hobbit) dans le rôle de Brother Day, inspiré par le personnage de l'Empereur dans le premier roman du Cycle de Fondation.

Ambitieuse et riche sur le plan esthétique, Fondation reste une série complexe et qui n'est pas toujours accessible si vous n'êtes pas concentrés. Cela ne l'a pas empêché d'avoir droit à trois saisons depuis 2021, dont la dernière est diffusée sur Apple TV+ à partir du 11 juillet 2025.

Dans un futur lointain, le psycho-historien Hari Seldon prédit que l'Empire Galactique va s'effondrer et être suivi de trente millénaires d'un âge sombre. Pour tenter de réduire le plus possible la durée de cet effondrement universel, le mathématicien propose la création d'une Fondation, une planète peuplée de scientifiques dont le but est de créer une encyclopédie exhaustive de tous les savoirs humains.

Jared Harris : Hari Seldon

: Hari Seldon Lee Pace : Brother Day

: Brother Day Lou Llobell : Gaal Dornick

: Gaal Dornick Leah Harvey : Salvor Hardin

: Salvor Hardin Laura Birn : Demerzel

: Demerzel Terrence Mann : Brother Dusk

: Brother Dusk Cassian Bilton : Brother Dawn

: Brother Dawn Alfred Enoch

Sur le marché du streaming, de nombreuses plateformes se sont lancées dans le sillage de Netflix. Pour attirer le plus d'abonnés possible, la plupart produisent leurs propres séries. Fondation est une diffusion exclusive de la plateforme Apple TV+ qui, comme son nom l'indique, appartient au géant technologique Apple. Il est également possible d'y avoir accès en ayant un abonnement à une offre de Canal+.