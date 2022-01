Emily in Paris : une saison 3 annoncée sur Netflix

EMILY IN PARIS SAISON 3. La suite d'Emily in Paris a été annoncée par Netflix. Une quatrième saison est également à l'ordre du jour.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 17h59] Emily in Paris continuera de faire les beaux jours de Netflix. Après le succès de la première salve d'épisodes, une saison 2 est sortie le 22 décembre 2021 sur la plateforme de streaming. Celle-ci se termine sur un cliffangher qui donne envie aux fans de savoir la suite. Netflix a annoncé le 10 janvier 2022 qu'une saison 3 et 4 étaient à l'ordre du jour, pour le plus grand bonheur des fans.

Pour l'heure, la saison 3 d'Emily in Paris n'a pas de date de sortie. Auprès de LCI, le créateur d'Emily in Paris, Darren Star, a confié qu'il avait "des idées" concernant le futur de son héroïne. Les fans devront donc se montrer patient avant de découvrir la suite des aventures de l'Américaine dans la capitale française.

Emily in Paris est une série créée par le créateur de Sex and the City, Darren Star. En 2020, elle est la série comique la plus regardée sur la plateforme de streaming Netflix. Au casting, on retrouve Lily Collins dans le rôle-titre, face à Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat ou encore Lucien Laviscount. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur la saison 2 d'Emily in Paris.

Casting d'Emily in Paris

Lily Collins : Emily Cooper

Lucas Bravo : Gabriel

Camille Razat : Camille

Ashley Park : Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie

Kate Walsh : Madeline Wheeler

William Abadie : Antoine Lambert

Samuel Arnold : Julien

Lucien Laviscount : Alfie

Bruno Gouery : Luke

Elizabeth Tan : Li

Arnaud Viard : Paul Brossard

Une saison 3 d'Emily in Paris est-elle prévue ?

La saison 3 d'Emily in Paris a été officialisée par Netflix le 10 janvier 2022, soit quelques semaines seulement après la sortie de la saison 2. Une saison 4 a également été commandée. En interview à LCI, le créateur de la série, Darren Star, a confié avoir "quelques idées" pour la suite, sans qu'il n'en dévoile plus.. La date de sortie de la saison 3 d'Emily in Paris n'est pas encore connue.