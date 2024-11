Senna : une série Netflix sur le destin tragique du pilote brésilien Ayrton Senna

Figure iconique dans le monde du sport, Ayrton Senna est le sujet d'une série, Senna, diffusée sur Netflix. Les infos sur le programme.

Son destin méritait bien une série. Le pilote automobile Ayrton Senna, triple champion de F1 décédé lors d'un accident sur la piste d'Imola en 1994, se raconte dans les six épisodes de la mini-série sobrement intitulée Senna, disponible le 29 novembre sur Netflix. Sa passion pour la course, les moments clés de sa carrière, sa rivalité avec les autres pilotes et sa quête incessante de perfection sont explorés dans six épisodes de cette fiction brésilienne réalisée par Vicente Amorim et Julia Rezende.

Pour incarner le pilote, la production a choisi Gabriel Leone, acteur brésilien de 31 ans qui a joué dans un autre film sur la course automobile, Ferrari. Le reste du casting est international, et on retrouve des Français, notamment Matt Mella dans le rôle d'Alain Prost (Salade grecque, Triger Point) Arnaud Viard (Emily in Paris) dans le rôle de Jean-Marie Balestre, l'ancien président de la Fédération internationale de l'automobile.

Quelle est l'intrigue de la série Senna ?

Le parcours du légendaire pilote automobile brésilien Ayrton Senna, champion du monde de Formule 1 à trois reprises, gagnant de 41 Grands Prix, en commençant par son installation en Angleterre pour courir en Formule Ford jusqu'à son décès tragique à la suite d'un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola en Italie en 1994.

Qui voit-on dans la série Senna ?

Gabriel Leone : Ayrton Senna

Antônio Mentiu : Ayrton senna (enfant)

Alice Wegmann : Lilian de Vasconcellos Souza

Kaya Scodelario : Laura

Pâmela Tomé : Xuxa Meneghel

Julia Foti : Adriane Galisteu

Camila Márdila : Vivane Senna (enfant)

Susana Ribeiro : Neyde Joana Senna

Marco Ricca : Milton Guirado Theodoro da Silva

Nicolas Cruz : Leonardo Senna

Pedro Tirolli : Bruno Senna

Hugo Bonemer : Nelson Piquet

Arnaud Viard : Jean-Marie Balestre

Matt Mella : Alain Prost

Richard Clothier : Peter Warr

Patrick Kennedy : Ron Dennis

Où voir la série Senna en streaming ?

La série Senna est disponible depuis le 29 novembre 2024, il faut s'abonner à Netlflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).