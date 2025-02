The Witcher revient sur Netflix... Mais pas exactement comme vous l'espérez

Avant de découvrir Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv à la place d'Henry Cavill, on prend le temps de voir un film d'animation sur le héros, sur Netflix. Les infos sur le programme.

En attendant la saison 4 de The Witcher, Netflix donne des nouvelles de son héros mais sous la forme d'un film d'animation ! The Witcher : Les sirènes des abysses est disponible depuis le 11 février sur la plateforme. Adapté de la nouvelle Une once d'abnégation, du recueil L'épée de la Providence d'Andrzej Sapkowski, l'intrigue se déroule plusieurs années avant celle de la série et peut donc être regardée indépendamment.

Pour investir les voix de ce film d'animation, Netflix a mélangé comédiens de la série comme Joey Batey, qui prête sa voix à Jaskier qu'il interprète dans la série, ou encore Anya Chalotra (Yennefer) mais a aussi convié d'autres acteurs qui n'apparaissent pas dans la fiction comme Doug Cockle (dans les jeux vidéos The Witcher) ou Christina Wren (Will Trent, Cross) qui n'avait aucun lien avec la franchise jusqu'à présent.

Quelle est l'intrigue de la série The Witcher : les sirènes des abysses ?

Chargé d'enquêter sur une série d'attaques dans un village côtier, Geralt de Riv, chasseur de monstres, se retrouve mêlé à un conflit séculaire entre les humains et le peuple des mers. Pour résoudre le mystère, il lui faudra compter sur ses amis avant que les hostilités entre les deux royaumes ne dégénèrent en guerre totale.

Quels acteurs doublent la série The Witcher : les sirènes des abysses ?

Doug Cockle : Geralt

Joey Batey : Jaskier

Anya Chalotra : Yennefer

Christina Wren : Essi Daven

Brittany Ishibashi : Various

Emily Carey

Camrus Johnson

Simon Templeman

Ray Chase

Mallory Jansen

Cynthia Kaye McWilliams

Ramon Tikaram

Où voir la série The Witcher : les sirènes des abysses en streaming ?

Pour regarder The Witcher : les sirènes des abysses, série disponible depuis le 11 février 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).