Favori des Oscars, "Emilia Pérez" est dans la tourmente alors que des tweets racistes de son actrice principale ont été exhumés. Le film était déjà critiqué par les communautés mexicaines et LGBT.

Le mercredi 21 août 2024, les spectateurs ont découvert dans les salles de cinéma Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard. Le long-métrage avait déjà remporté deux prix à Cannes (le prix d'interprétation féminine pour ses quatre actrices Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez et Adriana Paz, et le prix du jury), il a ensuite remporté quatre Golden Globes le 5 janvier 2025 (Meilleur film, Meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldaña, Meilleur film en langue étrangère et Meilleure chanson originale).

Alors qu'Emilia Pérez dominait la course aux Oscars avec 13 nominations, la campagne du film a connu un revirement ces derniers jours. Des tweets de Karla Sofía Gascón (nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice) ont été exhumés sur le réseau social X : elle qualifie l'islam de "foyer d'infection pour l'humanité" ; moque le mouvement anti-raciste qui a émergé aux Etats-Unis après la mort de George Floyd (un homme afro-américain tué par la police en 2020), qu'elle a décrit comme un "escroc accro à la drogue" ; ou encore la diversité aux Oscars (à propos de la cérémonie de 2021 : "Je ne sais pas si j'ai vu un festival afro-coréen, une manifestation de Black Lives Matter, ou une parade du 8 mars").

Karla Sofía Gascón, qui est la première femme transgenre nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, s'est défendue d'être raciste dans une interview à CNN et refuse de se retirer de la course aux Oscars. La question est désormais de savoir si la controverse dans laquelle est embourbée Karla Sofía Gascón aura un impact direct sur les chances du film aux Oscars. Netflix, distributeur du film aux Etats-Unis, a retiré la comédienne de toutes ses campagnes et images de promotion, rapportent les médias américains comme The Hollywood Reporter. Selon Variety, la plateforme de streaming refuse de couvrir les dépenses de l'actrice liées aux cérémonies de remise de prix, comme c'est traditionnellement le cas.

A ce stade, difficile de savoir cependant si ce revirement va coûter à Emilia Pérez toutes ses chances de remporter un Oscar. Il semblerait en revanche que les chances de Karla Sofía Gascón de remporter l'Oscar de la meilleure actrice soient définitivement anéanties. La 97e cérémonie des Oscar a lieu le 2 mars 2025 à Los Angeles.

Le film Emilia Pérez était déjà très critiqué

Avant la controverse, Emilia Pérez était déjà largement critiqué par les communautés représentées dans le long-métrage, à savoir la communauté transgenre et mexicaine. Sur Rotten Tomatoes, le long-métrage décroche la note affligeante de 18% d'avis positifs, contre 73% de la part de la presse.

La communauté LGBT et transgenre a déploré une image caricaturale véhiculée par la comédie musicale de Jacques Audiard. L'association américaine GLAAD dénonce d'abord un "portrait rétrograde de la femme trans". Ce qui est reproché au film, notamment, c'est que la transition de sa protagoniste implique une transformation morale total de son personnage : "La transition de genre n'est pas une décision morale, et le fait de transitionner ne peut à lui seul vous absoudre de votre passé", écrit la journaliste trans Amelia Hansford sur le site PinkNews. "Ce n'est ni une mort, ni une renaissance".

Par ailleurs, au Mexique, on reproche à Emilia Pérez d'instrumentaliser de véritables drames qui frappent le pays, tout en proposant une vision "inauthentique" du pays. Le critique mexicain Gaby Meza déplore auprès de la BBC que la comédie musicale "exploite à des fins de divertissement la tragédie que vit le Mexique avec le trafic de drogue et les disparitions dans ce contexte de violence". Le long-métrage a effectivement été tourné en région parisienne et sans que personne dans l'équipe ou presque ne soit d'origine mexicaine. Jacques Audiard lui-même a admis en interview qu'il "n'a pas étudié [le Mexique tant que ça. Ce que j'avais à comprendre, je le savais déjà un peu".

Synopsis - Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être.