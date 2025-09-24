Récompensé au Festival du film francophone d'Angoulême, ce drame franco-belge de Marie-Hélène Roux s'inspire de l'histoire vraie de Denis Mukwege et Guy-Bernard Cadière.

Muganga, celui qui soigne est un drame franco-belge sorti au cinéma le 24 septembre 2025. Il a reçu plusieurs prix au Festival du film francophone d'Angoulême, et notamment le Valois du public. Réalisé par Marie-Hélène Roux, il s'inspire du livre relatant des faits réels, Panzi, écrit par Denis Mukwege et Guy-Bernard Cadière. Les deux médecins racontent leur collaboration qui a débuté dans les années 2010, avec un objectif : soigner et aider des femmes victimes de violences sexuelles.

Denis Mukwege est un gynécologue congolais. Il a notamment travaillé alors que le pays est en guerre, de 1989 à 1999. Son hôpital est bombardé en 1996, ce qui le pousse à s'exiler et à fonder trois ans plus tard l'hôpital Panzi. Cet établissement se veut un refuge pour les femmes victimes de viols de guerre, violences encore peu médiatisées et dénoncés. Lorsqu'il prend conscience que ces violences sexuelles sont des stratégies pour prendre le contrôle de ressources minières du Congo, Denis Mukwege dénonce publiquement l'inaction internationale. En 2018, il reçoit le Prix Nobel de la Paix pour so naction.

"Le monde est resté trop silencieux face à ces souffrances et j'espère que ce film ouvrira les yeux et impulsera un changement", a déclaré le docteur Denis Mukwege en préface au dossier de presse du film. "J'espère qu'il inspirera les spectateurs à devenir des participants actifs dans notre lutte pour la paix et la justice pour les survivantes de violences sexuelles et toutes les victimes des conflits en RDC".

Un film qui rappelle le rôle de Guy-Bernard Cadière

Si Denis Mukwege est le plus médiatisé, Muganga, celui qui soigne remet le chirurgien belge Guy-Bernard Cadière au centre de l'histoire. "Ce n'est justement pas une histoire individuelle, rappelle la réalisatrice Marie-Hélène Roux dans le dossier de presse. Le docteur Mukwege rappelle souvent qu'il ne travaille pas seul". Les deux hommes travaillent ensemble la réparation chirurgicale d'organes génitaux de femmes gravement mutilées. Cadière va d'ailleurs aider Mukwege à s'exfiltrer lorsqu'il subit menaces, pressions, et tentative d'assassinat.

Le long-métrage met également des noms et des visages sur les figures féminines de cette histoire, "pour qu'elles ne soient pas réduites à des chiffres, des symboles ou à des figures de victimes. Ce sont des survivantes ! Je voulais montrer comment elles vivent, comment elles rient, comment elles s'entraident, et surtout comment elles sont les véritables actrices de leur propre reconstruction."

Synopsis - Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne, au péril de sa vie, des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement...