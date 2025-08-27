iPhone 17 : date, prix, nouveautés... Un vrai changement à venir et une révolution encore difficile à imaginer

L'iPhone 17 sera dévoilé par Apple le 9 septembre 2025. Il annonce enfin une vraie révolution pour le smartphone iconique d'Apple.

L'iPhone 17 sera dévoilé par Apple le 9 septembre prochain lors de sa keynote annuelle. Un événement sans doute plus attendu qu'à l'accoutumée en 2025. Après des années sans réelle innovation, beaucoup de fans se persuadent en effet qu'avec l'iPhone 17, un plan ambitieux de transformation du smartphone iconique d'Apple va débuter.

L'iPhone 17 devrait en effet se décliner en version standard, Pro et Pro Max, comme c'est le cas depuis plusieurs années désormais. Mais Apple devrait aussi dévoiler un iPhone 17 "Air", nouveau modèle ultra-fin de seulement 5,5 mm d'épaisseur qui préfigurerait le futur design de l'iPhone. Cet iPhone 17 slim sacrifierait le port SIM et intègrerait le modem Apple C1 déjà aperçu dans l'iPhone 16e. Seul bémol : son autonomie pourrait être réduite.

Ce n'est pas la seule nouveauté à attendre pour l'iPhone 17. Aux côtés de l'iPhone Air, les iPhone 17 Pro apporteraient aussi un rafraîchissement de design avec un dos hybride verre/aluminium. Mais la Keynote Apple pourrait aussi lever le voile sur un plan ambitieux de transformation de l'iPhone sur 3 ans, avec pour objectif un design totalement renouvelé en 2027, pour les 20 ans du smartphone star.

Un nouvel iPhone complètement repensé

Selon le très informé Mark Gurman de Bloomberg, qui a révélé fin août cette transformation en profondeur de l'iPhone sur 3 ans, le plus gros chamboulement interviendrait en 2026, avec le lancement du tout premier iPhone pliant. Nom de code V68, cet "iPhone Fold" inaugurera une nouvelle ère pour le smartphone phare d'Apple. Mark Gurman évoque deux écrans (externe et interne), 4 capteurs photo, pas de Face ID mais le retour de Touch ID. La production de masse démarrerait au printemps 2026 avec seulement deux coloris prévus (noir et blanc). L'iPhone Fold embarquerait aussi le nouveau modem Apple C2, enfin au niveau de ceux de Qualcomm.

Enfin, 2027 devrait être l'année de la consécration pour l'iPhone nouvelle génération. A l'occasion des 20 ans du produit, Apple dévoilerait un iPhone 20 au design entièrement en verre, sans bordures rectangulaires en métal. La transparence serait à l'honneur, comme un clin d'oeil au Liquid Glass apparu dans iOS 26. Une manière de célébrer les deux décennies d'innovations de l'iPhone.

Cette révolution de l'iPhone est encore difficile à imaginer. La présentation des très attendus iPhone 17 et iPhone 17 Air est un préalable et ces derniers sont déjà les premiers à être décortiqués sous tous leurs aspects.

Découvrez le nouvel iPhone 17 Air

L'iPhone 17 Air, variante plus fine de l'iPhone 17, devrait se situer entre l'iPhone 17 standard et les variantes Pro en termes de prix. Apple mise gros sur les ventes de ce nouveau format et entend bien concurrencer Samsung et son Galaxy S25 Edge sorti cette année.

Apple veut certainement relancer les variantes de son célèbre smartphone après un mauvais succès commercial sur les modèles Mini et Plus. "L'idée est en quelque sorte de créer une version plus fine de l'iPhone, quelque chose qui se trouve entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. La comparaison la plus pertinente est probablement celle du MacBook Air il y a plus d'une décennie, qui se trouvait quelque part entre le MacBook de base et le MacBook Pro", explique Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.

D'un point de vue design, l'Iphone 17 Air (parfois appelé "Slim") sera plus fin qu'un iPhone standard. Il serai doté d'un écran de 6,6", plus grand que l'iPhone 17 de 6,3" mais plus petit que l'iPhone 17 Pro Max de 6,9". Il partagera des caractéristiques techniques et il pourrait avoir les caméras positionnées au centre et non sur un côté du téléphone.

Ce nouvel iPhone 17 Air pourrait stimuler les ventes de la firme américaine. Ce que n'ont pas réussi les modèles Plus ou mini. Selon les dernières informations à son sujet, l'iPhone 17 Air serait "l'iPhone le plus fin jamais crée" par Apple.

© TheAppleHub

Un nouveau design pour l'iPhone 17

L'iPhone 17 classique ne serait pas en reste non plus au niveau du design. Selon de premières unités de production repérées sur les réseaux sociaux, la version de base de l'iPhone 17 disposerait d'un nouveau module caméra placé entièrement sur la tranche de l'appareil et s'étendrait d'un bord à l'autre du smartphone. Cela n'est pas sans rappeler les téléphones Pixel de chez Google.

Du côté de l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, des changements seraient également à prévoir. Apple agrandirait encore plus le bloc dédié à la photo et ce dernier irait d'un bord à l'autre de l'appareil. En résulterait un bloc photo assez massif, mais dont les capteurs seraient toujours logés dans le coin supérieur gauche de l'iPhone.

Vers un prix en hausse pour l'iPhone 17 ?

A moins d'un grand revirement et de nouveautés encore non annoncées, nous ne pensons pas que l'iPhone 17 verra son prix augmenter par rapport aux précédentes générations. Les tarifs pratiqués en France seraient donc les suivants :

iPhone 17 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone 17 Pro : à partir de 1229 €

: à partir de 1229 € iPhone 17 Pro Max : à partir de 1479 €

Vient alors la question de l'iPhone 17 Air. Si plusieurs sources ont déjà évoqué que son prix pourrait se situer entre l'iPhone 17 classique et la version Pro, il faut garder en tête que la miniaturisation de composants est un procédé onéreux. Réduire la taille d'un tel appareil coûterait sûrement plus cher à Apple que de l'augmenter puisqu'il faut revoir intégralement la place et disposition des composants. Il ne serait donc pas impossible que l'iPhone 17 Air finisse par coûter aux environs des 1119 euros en France.

L'iPhone 17 sera officiellement dévoilé lors de la conférence keynote de rentrée, fixée au 9 septembre 2025. Traditionnellement, l'iPhone est ensuite disponible à l'achat dans les jours qui suivent. Les précommandes devraient pouvoir être effectuées dès la mi-septembre. Les premiers iPhone 17 devraient être livrés ou disponibles dans les Apple Store aux alentours du 20 septembre.