iPhone 17, iPhone 17 Pro et Pro Max : des promotions allant jusqu'à -900 euros, du jamais vu

L'iPhone 17 a récemment ouvert ses précommandes et offres promotionnelles. Orange récolte la palme de la plus grosse réduction en proposant l'iPhone 17 Pro Max à moins de 430 euros.

L'iPhone 17 était annoncé depuis des mois. Apple a officiellement dévoilé son nouveau petit bijou de technologie ce mardi 9 septembre, lors de la Keynote d'Apple. L'iPhone 17 se décline ainsi en trois versions, une version standard, suivie des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui affichent les performances les plus impressionnantes et placent encore l'iPhone en tête du marché haut de gamme. Exit en revanche l'iPhone Plus, échec commercial patent d'Apple depuis le lancement de ce smartphone de milieu de gamme en 2014. Il est remplacé par l'iPhone Air, smartphone ultra fin, présenté comme une révolution et même comme le "plus grand bond jamais réalisé par l'iPhone" par Tim Cook, le PDG de la marque.

Pour mémoire, l'iPhone 16 débutait à 1 099 € dans sa version 256 Go l'année dernière. A 969 €, l'iPhone 17 représente ainsi une baisse théorique de 130 euros par rapport à son prédécesseur, à capacités équivalentes ! L'iPhone 17 Pro affiche 1329 € contre 1359 € pour l'iPhone 16 Pro 256 Go à sa sortie, soit 30 € économisés. L'iPhone 17 Pro Max reste stable à 1479 €, soit le prix de l'iPhone 16 Pro Max il y a un an.

Parmi les offres promo déjà disponibles sur l'iPhone 17 Pro Max, Orange se distingue clairement en proposant le smartphone à 429 euros (au lieu de 1329). Une grosse promotion qui permet à l'iPhone 17 Pro Max de perdre 900 euros sur son tarif initial. Il vous faudra uniquement souscrire à un forfait de l'opérateur avec 410 Go de données internet par mois. Cliquez ici pour en profiter.

L'iPhone 17 a confirmé à peu près tout ce qui s'était dit sur lui avant la keynote d'Apple. Il est doté d'un cran de 6,3 pouces, amélioré avec ProMotion et allant jusqu’à 120 Hz. Son système à deux caméras Fusion 48 MP, qui intègre un zoom de qualité optique 2x, offre des photos en super haute résolution par défaut. Mais la principale nouveauté dans l'usage réside dans la caméra avant dite "Center Stage" de 18 MP, permettant un cadrage flexible pour des selfies "plus intelligents". Le système reconnait les visages pour les maintenir dans le cadre, permet d'élargir pour voir ce qui se trouve derrière vous ou de passer en mode paysage en un clic. L'iPhone 17 permet aussi une double capture vidéo pour l’enregistrement avant et arrière simultané.

Côté design, Apple a opté pour une face avant Ceramic Shield 2, trois fois plus résistante aux rayures et une carlingue en verre et aluminium. Et à l'intérieur, une Puce A19 avec GPU 5 cœurs, iOS 26 et Apple Intelligence. La firme promet aussi une autonomie d’une journée et jusqu’à 30 heures de lecture vidéo (à confirmer évidemment).

Côté prix, l'iPhone 17 est disponible à partir de 969 €.

L'iPhone 17 Pro fait monter encore la gamme (et les prix). Disponible en 3 finitions, Argent, Orange cosmique et Bleu intense, il embarque un écran de 6,3 pouces lui aussi, toujours avec ProMotion et jusqu’à 120 Hz. S'il est doté de la même caméra avant que l'iPhone 17, pour faciliter et améliorer les selfies, Apple lance le système caméra pro ultime à l'arrière : des caméras 48 MP et un zoom de qualité optique 8x, "le plus puissant jamais vu sur iPhone".

En plus de la face avant Ceramic Shield 2, l'iPhone 17 Pro offre un Design unibody en aluminium forgé. Mais c'est bien sous le capot qu'il surclasse son petit frère, avec la Puce A19 Pro GPU 6 cœurs, sans compter comme il se doit iOS 26 et Apple Intelligence. Apple promet d'éviter les surchauffes avec un refroidissement par évaporation. L'autonomie cette fois est décuplée, avec jusqu’à 31 heures de lecture vidéo.

L'iPhone 17 Pro débute dès 256 Go lui aussi et affiche 1 329 € comme prix de départ. Il "perd" donc 30 € en comparaison de l'iPhone 16 Pro, qui affichait 1359 €. Une autre bonne surprise.

L'iPhone 17 Pro Max est plus grand. Il passe sur un écran de 6,9 pouces. Pas de réelle plus-value côté caméras, ni côté puce, mais l'autonomie augmente encore avec une promesse de 37 heures de lecture vidéo.

L'iPhone 17 Pro Max débute à partir de 1 479 € en 256 Go, soit exactement le même prix que l'iPhone 16 Pro Max l'année dernière.

Découvrez le nouvel iPhone Air

L'iPhone Air, variante plus fine de l'iPhone 17, ne fait que 5,6 mm d'épaisseur (contre 7,8 pour les derniers modèles). Il est doté d'un écran de 6,5 pouces Super Retina XDR avec une fluidité ProMotion, plus grand que l'iPhone 17 de 6,3" mais plus petit que l'iPhone 17 Pro Max de 6,9". Découvrez toutes les caractéristiques de l'iPhone Air dans notre article dédié.

Des prix maîtrisés pour l'iPhone 17

L'iPhone 17 ne voit pas son prix augmenter par rapport aux précédentes générations et il baisse même si l'on compare les versions 256 Go de la gamme aux équivalents de la précédente génération. L'iPhone 17 256 Go affiche ainsi 969 € au lieu de 1099 € pour l'iPhone 16 équivalent, l'iPhone 17 Pro 1329 € contre 1359 € et l'iPhone 17 Pro Max reste stable à 1479 €, soit le prix de l'iPhone 16 Pro Max à sa sortie il y a un an. L'iPhone Air se place comme prévu en milieu de gamme, à 1 229 €, entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. Il est même moins cher que feu l'iPhone 16 Plus, qui en version 256 Go valait 1249 €. Les tarifs pratiqués en France et déjà affichés sur l'Apple store sont les suivants :

iPhone 17 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone Air : à partir de 1 229 €

à partir de 1 229 € iPhone 17 Pro : à partir de 1329 €

: à partir de 1329 € iPhone 17 Pro Max : à partir de 1479 €

L'iPhone 17 est déjà arrivé sur le site d'Apple, comme l'iPhone Air. Les précommandes ouvriront dès le vendredi 12 septembre 2025, à 14 heures, indique l'Apple Store. Les smartphones seront

disponibles à partir du vendredi suivant, soit le 19 septembre.

L'iPhone 17 repense son design et ses caractéristiques

S'il ne va pas aussi loin que l'iPhone Air, l'iPhone 17 revoit son design de manière très visible également. La version de base de l'iPhone 17 dispose d'un nouveau module de deux caméras placées verticalement sur le côté gauche de l'appareil. Cela n'est pas sans rappeler les téléphones Pixel de chez Google.

Du côté de l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, les changements sont plus visibles encore et ne plairont peut être pas aux esthètes. Apple agrandit encore plus le bloc dédié à la photo et ce dernier va désormais d'un bord à l'autre de l'appareil (voir plus haut). En résulte un bloc photo assez massif, mais dont les capteurs sont toujours logés dans le coin supérieur gauche de l'iPhone.

L'iPhone 17 Pro adopte aussi l'aluminium sur les bords et sur une partie du dos, un design inédit pour un iPhone. Le logo se trouvera plus bas sur l’appareil pour équilibrer cette nouvelle barre photo élargie.

La firme de Cupertino devait supprimer le tiroir à carte SIM de certains modèles d'iPhone. Il semblerait que seul l'iPhone Air soit concerné, qui passe directement à l'eSIM. Pour les iPhone 17, s'ils sont tous compatibles eSIM, le compartiment de la nano SIM est conservé.

Qui dit nouvel iPhone dit nouvelle puce ou plutôt nouvelles puces ! Apple dote ses iPhone 17 Pro et Pro Max d'une puce A19 Pro 6 coeurs capable de gérer vos jeux et applications gourmands en ressources. Les iPhone 17 et Air doivent, quant à eux, se contenter d'une puce A19 5 coeurs pensée pour les actions du quotidien et la gestion d'Apple Intelligence. La puce réseau N1 vient compléter le dispositif et rend l'iPhone 17 compatible avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread.

Parmi les jolis changements à souligner cette année du côté de la photo, c'est le capteur selfie qui se fait remarquer sur les nouveaux iPhone. Il passe de 12 Mpx à 18 Mpx (contre 24 annoncé par les rumeurs, mais passons). Cette augmentation devrait permettre à l'iPhone 17 de capturer davantage de détails pour fournir de meilleurs selfies.

Du côté des iPhone 17 Pro et Pro Max, le téléobjectif passe également à 48 Mpx pour davantage de détails capturés lors de vos zooms.

Si l'iPhone reste un smartphone très polyvalent sur l'autonomie, Apple ne compte pas se reposer sur ses lauriers. L'iPhone 17 bénéficie d'augmentations des capacités de se batteries sur l'ensemble de la gamme afin de gérer plus efficacement la consommation énergétique des nouvelles puces A19 et A19 Pro. La keynote comme le site d'Apple promettent jusqu’à 30 heures de lecture vidéo pour la version standard, 31 heures pour la version Pro et 39 heures pour la version Pro Max. S'il faut attendre les fiches énergétiques de l'UE pour en avoir le coeur net, les nouvelles capacités de batterie seraient les suivantes :

iPhone 17 : 3 600 mAh (contre 3561 mAh sur l'iPhone 16)

: 3 600 mAh (contre 3561 mAh sur l'iPhone 16) iPhone 17 Air : 2 900 mAh

: 2 900 mAh iPhone 17 Pro : 3 700 mAh (contre 3582 mAh sur l'iPhone 16 Pro)

: 3 700 mAh (contre 3582 mAh sur l'iPhone 16 Pro) iPhone 17 Pro Max : 5 000 mAh (contre 4685 mAh sur l'iPhone 16 Pro Max)

Plusieurs nouvelles couleurs pour l'iPhone 17

Chaque année, Apple surprend sa communauté avec de nouvelles couleurs pour son célèbre smartphone. Pour l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air, la firme a opté pour des tons assez pastels tandis que l'iPhone 17 Pro opte pour tout nouveau coloris orange.

Les couleurs de l'iPhone 17

Lavande

Sauge

Aube

Blanc

Noir

Les couleurs de l'iPhone Air

Bleu ciel

Or clair

Blanc nuage

Les couleurs des iPhone 17 Pro et Pro Max