"Grève SNCF : les perturbations sur les TGV, TER, RER du 7 mars"

GREVE SNCF. Mardi 7 mars, de nombreuses perturbations sont à prévoir sur les grandes lignes (TGV, TER, Intercités) et sur les Transiliens et RER en banlieue de Paris en raison d'un 6e acte de grève à la SNCF contre la réforme des retraites. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 12h38] Mardi 7 mars sera une journée noire pour les usagers des TGV, TER, Intercités, RER et Transiliens d'Île-de-France, mais aussi des trains internationaux. La direction de la SNCF a communiqué les prévisions de trafic ce dimanche, annonçant une forte mobilisation contre le projet de réforme des retraites dans les transports. "La circulation des trains sera très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs".

Il y aura en moyenne 1 TGV et 1 TER sur 5 en circulation et 1 Ouigo sur 4. Le trafic des Intercités et des trains internationaux sera lui aussi perturbé. Du côté de l'Île-de-France, l'offre des RER va également être dégradée. Les prévisions détaillées pour la journée du 7 mars sont disponibles plus bas sur cette page. Compte tenu de ces perturbations annoncées, la SNCF Voyageurs "recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail." Elle recommande également aux voyageurs "qui sont dans l'impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille, lundi 6 mars, à 17h sur les sites et applications SNCF".

Quelles perturbations de la grève SNCF ce mardi 7 mars ?

"La circulation des trains sera très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", a prévenu l'entreprise dans un communiqué publié ce dimanche. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour la journée du 7 mars :

Perturbations TGV : ce mardi 7 mars 2023, prévoir 1 train sur 5 (sauf Paris-Lille, 1 train sur 2) sur l'axe Nord, 1 train sur 5 sur l'axe Est, 1 train sur 5 sur l'axe Atlantique, 1 train sur 3 sur l'axe Sud-Est. Du côté des Ouigo, prévoir 1 train sur 4 et de province à province : prévoir 1 train sur 10.

: ce mardi 7 mars 2023, prévoir 1 train sur 5 (sauf Paris-Lille, 1 train sur 2) sur l'axe Nord, 1 train sur 5 sur l'axe Est, 1 train sur 5 sur l'axe Atlantique, 1 train sur 3 sur l'axe Sud-Est. Du côté des Ouigo, prévoir 1 train sur 4 et de province à province : prévoir 1 train sur 10. Perturbations TER : 1 train sur 5 en moyenne ce mardi 7 mars. La SNCF indique que le trafic des TER est "fortement perturbé dans toutes les régions". Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 1 train sur 5 en moyenne ce mardi 7 mars. La SNCF indique que le trafic des TER est "fortement perturbé dans toutes les régions". Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : pas de circulation, sauf un aller retour Paris-Brive et deux aller-retours Paris-Clermont ce mardi 7 mars. Trafic normal pour Toulouse - Hendaye grâce à la mise en place d'un car de substitution. Intercités de nuit : pas de circulation les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

: pas de circulation, sauf un aller retour Paris-Brive et deux aller-retours Paris-Clermont ce mardi 7 mars. Trafic normal pour Toulouse - Hendaye grâce à la mise en place d'un car de substitution. : pas de circulation les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi. Perturbations RER A : 1 train sur 3 entre Nanterre Préfecture et Poissy / Cergy ce mardi 7 mars.

: 1 train sur 3 entre Nanterre Préfecture et Poissy / Cergy ce mardi 7 mars. Perturbations RER B : 1 train sur 3 entre gare du Nord et Mitry-Claye/Aéroport CDG 2 ce mardi 7 mars. Interconnexion suspendue à gare du Nord, changement de train obligatoire.

: 1 train sur 3 entre gare du Nord et Mitry-Claye/Aéroport CDG 2 ce mardi 7 mars. Interconnexion suspendue à gare du Nord, changement de train obligatoire. Perturbations RER C : 1 train sur 5 et aucun train entre Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche ce mardi 7 mars.

: 1 train sur 5 et aucun train entre Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche ce mardi 7 mars. Perturbations RER D :1 train sur 5 ce mardi 7 mars 2023, pas de train entre Châtelet et gare de Lyon.

:1 train sur 5 ce mardi 7 mars 2023, pas de train entre Châtelet et gare de Lyon. Perturbations RER E : 1 train sur 10 ce mardi 7 mars, pas de train entre Haussmann St Lazare et Pantin.

: 1 train sur 10 ce mardi 7 mars, pas de train entre Haussmann St Lazare et Pantin. Perturbations Transilien : 1 train sur 3 sur les lignes H, K et U. 1 train sur 5 sur les lignes J, L, N et R. Ligne P : 1 train sur 10, aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

: 1 train sur 3 sur les lignes H, K et U. 1 train sur 5 sur les lignes J, L, N et R. Ligne P : 1 train sur 10, aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic. Perturbations trains internationaux : 2 trains sur 3 sur l'Eurostar et les Thalys ce mardi 7 mars. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit 1 aller-retour sur la liaison France-Italie, pas de circulation sur les axes France-Allemagne et France-Espagne, 1 train sur 5 sur la liaison France-Suisse.

Pour les usagers des transports en commun en Île-de-France, sachez que la RATP a aussi publié ses prévisions de circulation pour la journée du mardi 7 mars, ce dimanche.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF ont appelé à un mouvement de grève reconductible à partir du mardi 7 mars. L'Unsa Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (…), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement", a-t-il indiqué. A la CFDT, "plus de 80% sont favorables à une grève reconductible". L'ensemble des organisations syndicales représentatives de la RATP ont elles aussi appelé à un mouvement reconductible.

"A la SNCF, à la RATP, les choses ne s'arrêteront sûrement pas le soir du 7 mars ou le matin du 8 mars. J'ai demandé aux PDG de la SNCF et de la RATP d'avoir des discussions", a déclaré à ce sujet le ministre des Transports, Clément Beaune, ce dimanche sur France 3.