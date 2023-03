"Grève SNCF : les prévisions du 29 mars, quid du 6 avril ?"

GREVE SNCF. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Si le trafic est en amélioration sur les grandes lignes, les TER et la banlieue parisienne depuis ce mercredi 29 mars, qu'en sera-t-il de la journée du 6 avril ?

[Mis à jour le 29 mars 2023 à 12h15] Ce mercredi 29 mars, au 23e jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites, le trafic est en amélioration sur toutes les lignes de la SNCF : prévoir 4 TGV sur 5, 2 Intercités sur 3 et 3 TER sur 4 en moyenne au niveau national. En région parisienne, les circulations restent également perturbées sur les RER et Transiliens, les lignes C, D, L et R restant les plus perturbées avec 2 trains sur 3.

Les syndicats de cheminots ont lancé le 7 mars dernier une grève reconductible qui semble se maintenir, même si l'intensité des perturbations varie d'un jour à l'autre. Si le trafic s'améliore ce mercredi, des perturbations plus fortes sont attendues pour la 11e journée de "grève et de manifestations" prévue jeudi 6 avril 2023 par l'intersyndicale. Pour le moment, les perturbations n'ont pas encore été annoncées et le seront a minima le mardi 4 avril.

Quelles perturbations de la grève SNCF ce mercredi 29 mars ? Des perturbations persistent sur les trains de la SNCF (TGV, TER, Intercités), au lendemain du 10e acte de grève contre la réforme des retraites, les syndicats de la SNCF s'étant engagés dans une grève reconductible. Du côté des trains de banlieue parisienne (RER, Transiliens), "les circulations seront en amélioration mercredi 29 mars mais resteront perturbées", indique le site du Transilien. Voici les prévisions de trafic détaillées :

Perturbations TGV : 4 trains sur 5 en moyenne nationale ce mercredi.

: 4 trains sur 5 en moyenne nationale ce mercredi. Perturbations TER : 3 trains sur 4 en moyenne. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 3 trains sur 4 en moyenne. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : 2 trains sur 3 en moyenne.

: 2 trains sur 3 en moyenne. Perturbations RER : découvrez les perturbations détaillées de ce mercredi 29 mars ci-dessous, ligne par ligne :

: RER A : 3 trains sur 4.

: 3 trains sur 4. RER B : trafic normal.

: trafic normal. RER C : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. RER D : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. RER E : 4 trains sur 5 sur l'axe Haussmann - Chelles-Gournay, 9 trains sur 10 sur l'axe Haussmann - Villiers-sur-Marne et trafic normal sur l'axe Haussmann - Tournan.

: 4 trains sur 5 sur l'axe Haussmann - Chelles-Gournay, 9 trains sur 10 sur l'axe Haussmann - Villiers-sur-Marne et trafic normal sur l'axe Haussmann - Tournan. Perturbations Transilien : découvrez les prévisions de ce mercredi 29 mars ligne par ligne :

: Ligne H : 4 trains sur 5.

: 4 trains sur 5. Ligne J : trafic normal à quasi normal.

: trafic normal à quasi normal. Ligne K : trafic normal.

: trafic normal. Ligne L : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne N : 3 trains sur 4.

: 3 trains sur 4. Ligne P : 1 train sur 2 sur sur l'axe Meaux - La Ferté Milon, 4 trains sur 5 sur l'axe Paris Est - Château-Thierry et trafic normal entre Paris Est et Meaux et entre Esbly et Crécy la Chapelle.

: 1 train sur 2 sur sur l'axe Meaux - La Ferté Milon, 4 trains sur 5 sur l'axe Paris Est - Château-Thierry et trafic normal entre Paris Est et Meaux et entre Esbly et Crécy la Chapelle. Ligne R : 2 trains sur 3 dont 2 allers-retours le matin et le soir sur la branche Montereau via Héricy, seulement en heures de pointe.

: 2 trains sur 3 dont 2 allers-retours le matin et le soir sur la branche Montereau via Héricy, seulement en heures de pointe. Ligne U : Trafic normal.

: Trafic normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

L'intersyndicale a appelé mardi 28 mars à une 11e journée de "grève et de manifestations" jeudi 6 avril. "L'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions" ont lancé les syndicats. Les syndicats de la SNCF (CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots), qui sont en grève reconductible depuis le 7 mars, vont-ils proposer aux agents de la SNCF d'amplifier la mobilisation le 6 avril ? La réponse est pour le moment en suspens.

Lire l'article Trafic RATP : métro, bus, tramway, les infos en direct

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.