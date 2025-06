Pleine Lune des Fraises : elle va embraser le ciel, pourquoi l'appelle-t-on comme ça ?

Surnommée "Lune des Fraises", une Pleine Lune nous attend ce mois de juin. Voici ce qui se cache derrière ce qualificatif surprenant.

Chaque mois de l'année a sa pleine lune et celle du mois de juin se produira le mercredi 11, surnommée "Lune des Fraises". Pourquoi ce nom si particulier ? Doit-on s'attendre à ce que notre satellite naturel se pare d'une jolie teinte cuivrée comme le fruit, au cours de la nuit ?

Pour tenter de mieux comprendre ce qualificatif fantaisiste, sachez qu'il existe autant de surnoms de pleine lune qu'il existe de mois où elle apparaît. Lune du Loup, des Vers ou du Castor... Tout a commencé dans les années 30 lorsqu'un almanach des fermiers américain, "le Maine Farmers' Almanac", a publié ces surnoms de Pleine Lune que l'on doit à la culture amérindienne.

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas à la Pleine lune que les tribus amérindiennes donnaient une description, mais bien au cycle lunaire dans son ensemble. En effet, ce cycle lunaire du mois de juin correspond à la saison de la récolte des fraises sauvages par les populations amérindiennes dans le nord-est des Etats-Unis, d'où le surnom de "Pleine Lune des Fraises".

Selon les Amérindiens, la Lune des Fraises est de bonne augure car elle symbolise l'abondance liée au début de la saison estivale. Les récoltes de ces baies étaient en effet utiles à l'alimentation comme à la médecine et aux cérémonies. Si ce surnom qui nous vient de loin a fini par être adopté par de nombreux médias en ligne, ce que l'on sait moins, c'est que cette Pleine Lune du moi de juin a également été nommée durant l'Antiquité "Lune de miel" parce qu'elle se produisait durant la saison des mariages ou par les Européens "Lune des Roses", en référence aux roses qui "fleurissent à cette période de l'année" ou "à la couleur de la pleine lune", selon la NASA.

En effet, si elle apparaîtra légèrement rosée, ce sera en raison du phénomène de diffusion de Rayleigh, qui s'apparente au même processus du coucher de soleil, un effet visuel qui se produit lorsque la Lune est très basse sur l'horizon, ce qui est le cas chaque année pour chaque pleine Lune qui surgit avant le solstice d'été (en date du 21 juin cette année). Le spectre de lumière de la lune traverse alors une plus grande épaisseur de l'atmosphère terrestre, laissant passer des longueurs d'ondes allant du rouge au jaune.

Alors, pas d'astre rouge et parfumé à l'horizon mais plutôt un joli globe de couleur ambré vous sera donné à voir dans la nuit de mardi à mercredi, même si, selon l'IMCCE, la Pleine Lune des Fraises n'atteindra son apogée qu'à 9 heures 43 minutes précisément. Ce sera la Pleine Lune la plus basse qu'il nous sera donné à voir dans notre hémisphère nord "jusqu'en 2043", souligne le site astronomique Starwalk, car elle sera "inhabituellement proche de l'horizon". Cette Pleine Lune des Fraises se lèvera et se couchera également aux "points les plus au sud-est et au sud-ouest du ciel". Ouvrez grand vos yeux !