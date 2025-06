Nouvelle Lune du 25 juin : entre amour et sécurité, elle invite à reprendre la main sur nos relations affectives

La nouvelle Lune en Cancer nous pousse vers des relations plus authentiques et matures. Le moment idéal pour se dévoiler ou prendre une décision en accord avec nos besoins profonds.

La fin du mois de juin pourrait bien être placée sous le signe de la légèreté et de l'amour selon les astrologues. Avec une nouvelle Lune prévue pour ce mercredi 25 juin 2025 à 12h31, les signes du zodiaque seront invités à se pencher sur leurs relations affectives. Voici en détail les signes les plus touchés par les effets de cette lunaison en Cancer, invisible pour les yeux mais bien palpable dans le quotidien.

C'est sa nouvelle Lune de l'année, le Cancer sera sans aucun doute le signe le plus sensible à ses énergies. D'après l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle, c'est le moment de dire oui ! Selon elle, il s'agit d'"un moment clé pour prendre soin de vous et ouvrir votre cœur à un nouvel amour". Laissez-vous donc porter par cet évènement qui ne vous veut que du bien. Les deux autres signes d'Eau en tireront également profit. C'est la période idéale pour "vous recentrer, écouter vos intuitions et poser des intentions", conseille-t-elle. Le Scorpion pourrait bénéficier de cette nouvelle Lune et déclarer sa flamme ou oser débuter une histoire inattendue. Une belle rencontre est aussi à l'ordre du jour pour les Poissons grâce à cette lunaison qui leur offre la possibilité de trouver un équilibre plus en accord avec leurs envies profondes.

La nouvelle Lune du mercredi 25 juin 2025 vient toucher nos relations sentimentales © yaalan - stock.adobe.com

La nouvelle Lune provoquera chez d'autres signes une prise de conscience et la volonté de changer de posture dans leurs relations. C'est le cas des Gémeaux qui chercheront avant tout à renforcer le sentiment de sécurité à travers une approche plus mature de leur couple. La Vierge verra survenir une rencontre plus sincère, point de départ d'une nouvelle histoire prometteuse basée sur l'échange et l'honnêteté. Enfin, il est temps de prendre de grandes décisions pour le Sagittaire qui pourrait enfin oser faire le grand pas. Déménagement, déclarations ou autre choix décisif, c'est le moment idéal pour faire preuve de courage et vous connecter à vos désirs.

D'une manière générale, cette nouvelle Lune sera intrinsèquement connectée à la sphère sentimentale de l'ensemble des signes du zodiaque. Elle vient susciter un besoin de sécurité et de renouveau affectif et nous invite à prendre des engagements qui viendront nourrir nos aspirations. Selon Isabelle Elvira, c'est le moment de "ralentir pour nous écouter, avec moins d'action et plus de ressenti". Bélier, Taureau, Lion, Balance, Capricorne et Verseau, faites confiance à cette lunaison qui devrait vous aider à avancer sur le chemin de l'épanouissement.