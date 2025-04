La nouvelle Lune d'avril arrive : finances, amour... Quelles prévisions dès dimanche ?

La nouvelle Lune nous offre un nouveau départ en ce printemps 2025. Préparez-vous à accueillir cet évènement prometteur selon les adeptes de l'astrologie.

Des promesses financières et une nouvelle forme de légèreté dans nos vies ? C'est ce que pourrait nous apporter la prochaine nouvelle Lune de cette année 2025 selon les adeptes de l'astrologie. Prévu pour le dimanche 27 avril à 21h31 dans le signe du Taureau, cet évènement astrologique devrait souffler un vent de paix et de tranquillité sur de nombreux signes du zodiaque. Sans plus attendre, les prévisions pour cette nouvelle Lune du mois d'avril !

Au cœur de la nouvelle Lune se trouvera le Taureau, signe épicurien du zodiaque par excellence. Encore une fois, il devra tout miser sur son "bien-être physique et émotionnel" rapporte l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle. À ses côtés, on trouve les autres signes de Terre, également sous le feu des projecteurs en ce mois d'avril. La Vierge pourrait profiter de ce moment pour développer ses investissements et ses projets.

Attention à étudier les propositions avant de vous engager. Enfin, le Capricorne aura l'opportunité de renforcer sa situation financière et ainsi de se projeter dans l'avenir. Un petit conseil, si vous appartenez à l'un des signes de Terre, "assurez-vous que vos projets personnels et professionnels sont en harmonie avec vos valeurs" préconise cette même astrologue.

La nouvelle Lune du 27 avril 2025 pourrait améliorer la situation financière de nombreux signes du zodiaque © yaalan - stock.adobe.com

Toujours sous un aspect financier, d'autres signes du zodiaque pourraient bien ressentir fortement les effets de cette nouvelle Lune. En première ligne se trouve le Scorpion, signe opposé au Taureau, qui devra rester particulièrement vigilant. "Gardez un œil sur vos finances partagées ou vos partenariats pour assurer une base plus équitable" recommande Isabelle Elvira.

Du côté du signe Bélier, pas question de passer à côté d'une opportunité. "Vous saisirez toutes les occasions de vous distinguer ou de prouver votre valeur" affirme l'astrologue Ginette Blais sur Noovo Moi. Enfin, chez les Gémeaux, l'heure est aux économies. Côté travail, c'est le moment de mettre vos compétences en communication en action.

D'une manière générale, cette nouvelle Lune est une bonne nouvelle pour nos finances. Même les autres signes du zodiaque : le Cancer, la Balance, le Sagittaire, le Verseau et les Poissons auront droit à leur part du gâteau. Profitez du printemps et de cette belle journée du 27 avril qui nous donne la chance d'agir et de réaliser nos projets sans craindre les difficultés financières. Le mot d'ordre de cet évènement ? La patience. Chaque avancée vous rapproche de vos objectifs... surtout pour ceux qui croient à l'astrologie !