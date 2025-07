Pleine Lune du Cerf : Capricorne, Bélier, Sagittaire… ces signes prêts à briller ce 10 juillet

Sous la pleine Lune du Cerf, les cartes sont redistribuées pour certains d'entre nous. Découvrez quels signes pourraient voir leur vie prendre un tournant décisif à cette occasion.

Ce jeudi 10 juillet à 22h36, la Lune sera pleine dans le ciel et pourrait bien marquer un tournant pour certains d'entre nous. Surnommée ainsi car elle intervient à la période où les bois des cerfs repoussent, la pleine Lune du Cerf devrait illuminer la nuit depuis le signe du Capricorne et apporter des énergies positives dans le domaine financier. Découvrez sans attendre ce que vous réserve cet évènement astronomique !

Les Capricornes, c'est votre tour ! Préparez-vous à vous trouver sous le feu des projecteurs car cette pleine Lune estivale est la vôtre. D'après l'astrologue Kyle Thomas dans le magazine People, elle "marquera probablement un tournant important vers un objectif personnel ou professionnel". Pour autant, il va falloir redoubler d'efforts et travailler dur pour obtenir le résultat espéré. Du côté du Bélier, il sera également question de réussite professionnelle. Grand succès, promotion ou encore remise en question, c'est dans le travail que les énergies de cette pleine Lune vous toucheront de plein fouet. Enfin, bonne nouvelle pour le Sagittaire, "cette pleine lune pourrait vous apporter une augmentation, une nouvelle offre d'emploi, une activité complémentaire ou un client lucratif" rapporte l'astrologue.

Ce jeudi 10 juillet 2025, la pleine Lune du Cerf sera à son apogée dans le ciel à 22h36 © Meeza - stock.adobe.com

D'autres signes devraient davantage voir leur sensibilité et leurs sentiments bouleversés par cette lunaison. Parmi eux, les Gémeaux vont traverser une période décisive d'après Kyle Thomas qui évoque la possibilité d'une rencontre ou d'un divorce. Même son de cloche pour le Cancer pour qui ce sera le moment idéal pour oser un grand saut dans le vide et "faire des promesses à long terme, qu'il s'agisse d'emménager, de vous fiancer, de vous engager ou de vous marier" selon le spécialiste des astres. Enfin, la Vierge passera cette pleine Lune sur un petit nuage d'amour. Profitez du moment présent et laissez votre cœur parler.

Pour l'ensemble des autres signes du zodiaque : Taureau, Lion, Balance, Scorpion, Verseau et Poissons, la pleine Lune du Cerf pourrait vous apporter une réussite matérielle bien méritée. "Parfois, tout donner finit par payer, et en juillet 2025, ce n'est pas le moment de baisser les bras" conseille l'astrologue Natasha Merani dans le magazine Marie France. Accrochez-vous, cette lunaison pourrait vous récompenser ! Elle nous invite à faire des choix dans nos existences et à prendre les décisions nécessaires pour atteindre nos objectifs.