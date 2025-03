Cette ville en France est la mieux placée pour observer l'éclipse de lune

Pour profiter pleinement de l'éclipse lunaire de ce vendredi 14 mars, une ville se démarque nettement du reste du territoire.

Un spectacle céleste rare se prépare en France à l'aube ce vendredi 14 mars : une éclipse de lune illuminera la nuit d'une teinte rougeâtre. Si la Terre entrera dans l'ombre de la Lune à partir de 6h09, c'est à partir de 7h26 que l'on pourra admirer la totalité de l'éclipse. Comme la nuit est indispensable pour observer le spectacle, l'endroit où vous vous trouverez au moment de l'éclipse sera de la plus haute importance. Dans quelle zone sera-t-on le mieux loti pour l'observer ?

La réponse se trouve à l'extrême ouest de l'Hexagone, là où le lever du soleil se lève plus tard en France. Ainsi, le département du Finistère en Bretagne sera l'endroit privilégié pour admirer l'éclipse. Située sur la pointe du Finistère, Brest est donc la ville la mieux placée pour observer l'éclipse, avec un lever de soleil prévu aux alentours de 7h40. Cependant les conditions d'observation étant affectées par la pollution lumineuse urbaine, on préférera, dans la mesure du possible, se rendre à la pointe de Corsen, située encore plus à l'ouest, à 40 minutes de voiture via la D5. C'est "l'endroit le plus optimal" où l'observer, "avec un éclipse se formant en direction de Molène", a confié l'astrophysicien breton Éric Lagadec à nos confrères de Ouest France.

"Comme il fait toujours beau en Bretagne, ce sera certainement très facile de l'observer", plaisante Éric Lagadec. En effet, pour une observation optimale de l'éclipse, il est indispensable de bénéficier d'un ciel bien dégagé vers l'ouest, et de se munir éventuellement de jumelles ou d'un télescope pour ceux qui veulent admirer les détails de l'éclipse.

Vous l'avez bien compris : tous les Français ne seront donc pas logés à la même enseigne pour observer l'éclipse lunaire. Et même au sein de la région Bretagne pourtant privilégiée, l'observation peut être affectée par les conditions météorologiques. Mais plus vous vous trouverez à l'est de la France métropolitaine et moins la durée d'observation sera importante (par exemple à Strasbourg le soleil se lèvera à 6h51). Les Finistériens gagneront même "11 minutes d'éclipse supplémentaires par rapport à Rennes" où le soleil se lèvera à 7h29, expliquent nos confrères du Télégramme.

Dans la majeure partie de la France, l'éclipse sera donc observable seulement de manière partielle, ce qui signifie que la Lune n'apparaîtra pas complètement obscurcie. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, le continent américain pourra admirer l'éclipse totale dans son intégralité, toute la nuit...

Avis aux lève-tôt bretons ou d'ailleurs, levez les yeux vers le ciel ce vendredi 14 mars, et profitez de ce spectacle céleste exceptionnel, à moins que la météo ne vienne gâcher la fête... Si vous manquez l'événement, pas de panique. Un autre éclipse lunaire se produira le 7 septembre 2025 et cette fois-ci en début de soirée ! Bien avant ça, il sera même possible d'observer une éclipse partielle de soleil, le samedi 29 mars, à condition de porter des lunettes de protection.