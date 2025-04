La pleine Lune rose du 13 avril s'apprête à illuminer les relations du zodiaque

Pleine de promesses, la pleine Lune rose du 13 avril pourrait bien apporter une grande sérénité à de nombreux signes du zodiaque.

Dimanche 13 avril aura lieu la prochaine pleine Lune de l'année 2025. Elle illuminera le ciel à son maximum au cœur de la nuit à 02h22 dans le signe de la Balance. Bien qu'elle soit surnommée "pleine Lune rose", ne vous attendez pas à découvrir notre astre de nuit coloré pour autant. Cette appellation est liée à la floraison du phlox rose, une fleur sauvage d'Amérique du Nord, à cette période de l'année.

Selon l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle, cette lunaison sera idéale pour apaiser nos rapports aux autres et calmer les conflits en mettant en évidence notre "besoin d'harmonie et de justice dans nos relations". Comme d'habitude, tous les signes ne sont pas égaux face aux énergies de cet évènement astral. Découvrons ensemble ce qui nous attend !

Les signes placés au cœur de cette lunaison sont sans surprise les signes d'Air. D'une part, pour les Gémeaux, la pleine Lune devrait être synonyme des grandes opportunités. N'hésitez pas à "vous lancer dans de nouveaux projets financiers" encourage l'astrologue Natasha Merani dans le magazine Marie France. Si vous êtes Balance, vous devriez ressentir une grande confiance en vous. Et pour cause, c'est votre pleine Lune ! N'attendez plus, "Plus d'amour, plus d'argent ou plus de bonheur. Ce que vous préférez viendra à vous" ajoute-t-elle. Enfin, le Verseau comme, tous les signes d'Air, pourrait faire de belles rencontres et développer de nouveaux partenariats. "C'est le moment d'élargir votre réseau" recommande Isabelle Elvira.

La pleine Lune rose aura lieu durant la nuit du 13 avril 2025 dans le signe de la Balance. © Kseniya Ananko - stock.adobe.com

D'autres signes pourraient ressentir les énergies de cette pleine Lune au sein de leurs relations. C'est le cas du Scorpion pour qui il est temps de résoudre des conflits bien installés. Certains projets gagneraient à être menés par vous uniquement : n'ayez pas peur de faire cavalier seul ! Pour le Sagittaire, cette pleine Lune est l'occasion de fixer de nouvelles règles dans une collaboration professionnelle. Enfin, le Cancer devrait ressentir un fort sens de la justice en cette lunaison. Faites preuve de diplomatie mais n'hésitez pas à faire connaître votre ressenti afin d'améliorer l'ambiance au travail.

D'une manière générale, Isabelle Elvira invite tous les signes à assainir nos relations grâce à une pleine Lune qui "favorise la diplomatie, le charme et la recherche de solutions pacifiques". Bélier, Taureau, Lion, Vierge, Capricorne, et Poissons, n'hésitez pas à revoir les termes d'une relation qui ne vous satisfait plus. Mais ne vous oubliez pas pour autant, ce ré-équilibrage ne doit pas se faire à vos dépens !