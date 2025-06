La Pleine Lune de juin vous réserve une surprise : votre signe est-il sur la liste ?

Entre révélations, opportunités et envies d'aventure, mercredi 11 juin, la pleine Lune des Fraises s'annonce porteuse de promesses pour de nombreux signes. Et s'il s'agissait du tournant que vous attendiez dans votre vie ?

Réjouissons-nous, l'arrivée de l'été s'accompagne de la pleine Lune des Fraises, prévue pour ce mercredi 11 juin 2025. Surnommée ainsi puisqu'elle intervient au moment de la récolte des fraises, elle se produira dans le signe du Sagittaire. Si ce dernier nous invite à l'exploration et à la prise de risques, il va falloir rester raisonnable pour profiter des bienfaits de cette lunaison. Découvrez selon votre signe ce que vous réserve la pleine Lune des Fraises.

Sur le feu des projecteurs de cette pleine Lune, le Sagittaire pourra faire confiance à son instinct. À la clé ? Une promotion, un nouveau poste ou encore "des opportunités monétaires" selon l'astrologue Natasha Merani dans le magazine Marie France. Il faudra rester attentif aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. Rassurez-vous, les deux autres signes de Feu ne seront pas laissés de côté lors de cet évènement astrologique. Du côté du Lion, la chance pourrait tourner en votre faveur, restez à l'écoute et investissez-vous dans les projets qui vous tiennent à cœur. "La semaine prochaine, votre vie pourrait faire un bond vers le succès. Félicitations !" encourage Natasha Merani. Enfin, la pleine Lune des Fraises agira comme un véritable révélateur pour le dernier signe de cet élément : le Bélier. Toutefois, il convient d'être stratégique et de ne pas se jeter tête baissée dans un nouveau projet.

La pleine Lune du 11 juin 2025 aura lieu dans le signe du Sagittaire © Giovanni - stock.adobe.com

D'autres signes verront leur quotidien transformé par les énergies de la pleine Lune. C'est le cas par exemple des Gémeaux qui pourraient bénéficier d'un coup de pouce professionnel. Il pourrait s'agir d'un "moment décisif pour signer un partenariat, prendre une décision quant à une relation de travail ou envisager un changement de cap radical", rapporte Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle. Chez le Cancer, la pleine Lune fera la lumière sur une zone de flou émotionnel. Conflit, non-dit ou encore malentendu latent, cette période "vous aide à prendre une décision importante", d'après Natasha Merani.

Pour l'ensemble des autres signes du zodiaque : Taureau, Vierge, Balance, Scorpion, Capricorne, Verseau et Poissons, la pleine Lune des Fraises constitue une grande bouffée d'air et une invitation à l'aventure. Cependant, les spécialistes de la lecture des astres préconisent de rester lucide et de ne pas se jeter à corps perdu dans n'importe quelle décision. L'impulsivité et l'impatience pourraient devenir vos pires ennemies en cette période de grands changements.