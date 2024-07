Porte-drapeaux des JO 2024 : les noms révélés vendredi, déjà des fuites

C'est ce vendredi 12 juillet que les noms des porte drapeaux de la France pour les JO et jeux paralympiques de Paris 2024 seront annoncés officiellement. Deux noms circulent déja...

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 se rapproche. Elle aura lieu le vendredi 26 juillet et, à deux semaines du grand rendez-vous, les noms des portes-drapeaux de l'équipe de France olympique doivent être révélés ce vendredi 12 juillet dans le cadre du JT de 20 heures de France 2.

Guère de suspense toutefois puisque deux noms qui circulaient déjà parmi les favoris depuis plusieurs semaines ont été glissés jeudi 11 juillet par Le Parisien qui assure avoir eu accès au détail du vote effectué par les athlètes qualifiés pour les Jeux via un vote électronique. Celui-ci s'est déroulé cette semaine, les 9 et 10 juillet.

Selon le journal, le nageur Florent Manaudou et l'athlète spécialiste du lancer du disque Mélina Robert-Michon seront les deux représentants amenés à porter le drapeau français lors de cette cérémonie à Paris. Pour rappel, le pays hôte est normalement le dernier à défiler dans le stade olympique mais la tenue de la cérémonie cette fois prévue sur la Seine reverra peut-être le protocole historique.

Champion olympique du 50 mètres nage libre à Londres sous les yeux de sa soeur Laure médaillée d'or du 400m nage libre 8 ans plus tôt à Athènes, Florent Manaudou a également terminé sur le podium à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Mélina Robert-Michon, également médaillée au lancer du disque à Rio, s'apprête à disputer ses septièmes Jeux Olympiques, un record de longévité pour la discobole âgée de 44 ans et une nouvelle fois qualifiée.

Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon ont visiblement devancé Earvin Ngapeth (volley), Enzo Lefort (escrime), Estelle Moselly (boxe) ou Camille Lecointre (voile).

Deux athlètes doivent de leur côté été sélectionnés pour être porte-drapeaux pour les Jeux Paralympiques. Le processus de désignation est le même que pour les Jeux olympiques, avec un vote des qualifiés. Les deux noms retenus pour les Jeux Olympiques et ceux pour les Jeux paralympiques doivent encore être confirmés officiellement par le CNOSF dans la foulée du JT de France vendredi 12 juillet.

La liste complète des candidats pour être porte-drapeau aux Jeux olympiques

Jean-Baptiste Bernaz (voile)

Charlotte Bonnet (natation)

Romane Dicko (judo)

Laëtitia Guapo (basketball)

Renaud Lavillenie (athlétisme)

Camille Lecointre (voile)

Enzo Lefort (escrime)

Florent Manaudou (natation)

Estelle Mossely (boxe)

Earvin Ngapeth (volleyball)

Sofiane Oumiha (boxe)

Pauline Ranvier (escrime)

Wendie Renard (football)

Mélina Robert-Michon (athlétisme)

La liste complète des candidats pour être porte-drapeau aux Jeux paralympiques