Porte-drapeaux JO 2024 : quelques surprises et des absents

Ce jeudi 13 juin le CNOSF et le CPSF ont annoncé lors d'une conférence de presse la liste des 14 candidats pour être porte-drapeau pour les JO 2024, ainsi que les quatre candidats pour les Jeux paralympiques.

L'équipe de France olympique et paralympique a annoncé ce jeudi 13 juin les candidats pour porter le drapeau français lors des cérémonies d'ouvertures les 26 juillet et 28 août. Le Comité National Olympique et Sportif Français représenté par David Lappartient et le Comité Paralympique et Sportif Français représenté par Marie-Amélie Le Fur ont présenté la liste des athlètes présentés par les fédérations lors d'une conférence de presse. Pour rappel, les deux binômes de porte-drapeaux seront présentés le 12 juillet prochain.

Quatorze candidats ont été présentés pour être en tête de la délégation française. Si on retrouve bien des noms largement entendus ces dernières semaines, comme Florent Manaudou, Renaud Lavillenie ou Mélina Robert-Michon, pas de Nicolas Batum ou de Kevin Mayer en revanche. Mais le choix de la fédération française de cyclisme de ne pas proposer de candidat est une surprise, laissant de côté Pauline Ferrand-Prévot qui participe à ses quatrièmes Jeux olympiques. Il n'y aura pas non plus de candidat pour le handball et le basketball, le calendrier rendant incertain la présence des athlètes pour la cérémonie d'ouverture avec un match la veille ou le lendemain de la cérémonie.

En raison des critères dévoilés il y a plusieurs semaines par le comité olympique, plusieurs athlètes avaient déjà été écarté de la liste des candidats. Il fallait en effet ne jamais avoir été porte-drapeau, avoir déjà participé Jeux olympiques ou Paralympiques, et répondre à des critères d'exemplarité en respectant les chartes olympique et paralympique. Ainsi, Antoine Dupont, Victor Wembanyama (premiers JO), Nikola Karabatic (condamné en justice) et les judokas Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou, qui ont déjà été porte-drapeau, ne pouvaient se porter candidats.

Les deux binômes de porte-drapeaux pour les Jeux olympiques et paralympiques seront désignés par les athlètes qualifiés pour les Jeux via un vote électronique qui se déroulera les neuf et dix juillet prochain. Il ne pourra y avoir qu'un seul athlète par fédération. Aussi, si deux nageurs arrivent par exemple en tête des votes, c'est celui avec le plus de votes qui sera sélectionné.

Quatre athlètes ont de leur côté été sélectionnés pour être porte-drapeaux pour les Jeux Paralympiques. Le processus de désignation est le même que pour les Jeux olympiques, avec un vote des qualifiés. Un peu plus tôt dans la journée, Arnaud Assoumani, qualifié en saut en longueur, avait annoncé renoncer à être candidat en raison des critères attribuant selon lui trop peu de candidats. La Fédération Française de Handisport a en effet fait le choix de ne présenter qu'un candidat et une candidate, tout comme la Fédération Française de Sport adapté. Pourtant, ces deux fédérations ne regroupent pas le même nombre de disciplines : 3 pour la FFSA et 11 pour la FFH. Lors de la conférence de presse, Marie-Amélie Le Fur a indiqué que le CPSF avait proposé à la FFH de présenter jusqu'à six candidatures, "au regard du nombre de sport qu'elle réunit" mais que cette dernière avait refusé.

La liste complète des candidats pour être porte-drapeau aux Jeux olympiques

Jean-Baptiste Bernaz (voile)

Charlotte Bonnet (natation)

Romane Dicko (judo)

Laëtitia Guapo (basketball)

Renaud Lavillenie (athlétisme)

Camille Lecointre (voile)

Enzo Lefort (escrime)

Florent Manaudou (natation)

Estelle Mossely (boxe)

Earvin Ngapeth (volleyball)

Sofiane Oumiha (boxe)

Pauline Ranvier (escrime)

Wendie Renard (football)

Mélina Robert-Michon (athlétisme)

La liste complète des candidats pour être porte-drapeau aux Jeux paralympiques