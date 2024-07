DIRECT. JO 2024 : après l'or de Beaugrand, les Français visent le même sacre sur le triathlon masculin, le live

Après le trathlon féminin et le sacre de Cassandre Beaugrand, les Français ont de très belles chances également avec Pierre Le Corre, Dorian Coninx et Léo Bergère.

Cassandre Beaugrand a désormais six secondes d'avance sur Julie Derron alors que Beth Potter est en grande difficulté ! Emma Lombrdi est un peu plus loin. Il reste un kilomètre !

09:38 - Plus que cinq kilomètres

On en est à mi-course dans l'épreuve de course à pied du triathlon, avec quatre filles pour se disputer la victoire : la Britannique Beth Potter, la Suissesse Julie Derron et les deux Françaises Cassandre Beaugrand et Emma Lombardi.