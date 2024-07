Tableau des médailles JO 2024 : quel classement pour la France ?

Retrouvez le tableau des médailles complet de ces Jeux olympiques de Paris 2024 avec une mise à jour en direct.

La France, pays organisateur de ces Jeux olympiques, a de l'ambition. L'objectif est simple, un top 5 mondial au tableau des médailles. Selon les dernières simulations de l'institut Gracenote, la France pourrait même se retrouver à la 3e place du classement avec 56 médailles avec 29 titres olympiques projetés. Les nouvelles simulations de la fin juin ont pris en compte les résultats des championnats nationaux et internationaux ayant eu lieu depuis. La France serait donc troisième derrière les Etats-Unis (123 médailles dont 37 en or) et la Chine (87 médailles dont 36 en or). La Grande-Bretagne aurait également un meilleur total que la France selon ces prédictions, mais avec moins de titres (62 médailles dont 14 en or).

Si ce classement se réalise, ce serait tout simplement le meilleur total de l'histoire du pays avec une médaille d'or de plus que lors des JO de 1900. Lors des trois dernières éditions de la compétition, la France avait ramené 33 médailles de Tokyo, 42 de Rio de Janeiro, et 35 de Londres.

Le tableau des médailles des JO 2024

Découvrez le tableau des médailles des Jeux olympiques de Paris 2024 avec une mise à jour en quelques minutes dès qu'une nouvelle médaille tombe.

La liste de tous les médaillés des JO 2024

Médaille d'or, d'argent ou de bronze, voici la liste complète de tous les athlètes qui ont été médaillés durant les Jeux olympiques de Paris 2024 avec là aussi, une mise à jour du tableau en temps réel.

Le palmarès des Jeux olympiques, pays par pays

Consultez ci-dessous le palmarès des Jeux olympiques, pays par pays, depuis les JO d'Athènes en 1896, avec toutes les médailles d'or, d'argent et de bronze glanées par chaque nation !

Les médailles d'or, d'argent et de bronze récompensent respectivement les premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque épreuve. Quelques sports de combat (boxe, taekwondo, lutte) font exception, en donnant également une médaille de bronze à l'athlète arrivé en quatrième position. Si la médaille d'argent est composé uniquement du fameux métal, ce n'est pas le cas du bronze et de l'or. En effet, la médaille de bronze est en fait en laiton rouge, c'est-à-dire 65 % de cuivre et 5 % de zinc. La médaille d'or quant à elle n'a été réalisée qu'une seule fois en or massif, lors des Jeux de Saint-Louis en 1904. Depuis, on utilise pour des raisons économiques du vermeil, un alliage d'argent recouvert par de la feuille d'or.

Concernant les récompenses sonnantes et trébuchantes, le Comité International Olympique (CIO) ne prévoit pas de prime monétaire pour les vainqueurs. C'est donc chaque comité olympique national qui récompense à sa guise les athlètes. En France, la médaille d'or rapportera 80 000 euros, la médaille d'argent 40 000 euros et celle de bronze 20 000 euros.