France - Colombie : le casse-tête d'Hervé Renard aux JO 2024

Pour son entrée en lice dans les JO 2024, ce jeudi 25 juillet, l'équipe de France féminine de football affronte la Colombie à Lyon.

C'est le grand jour pour les dames ! Après la bande à Thierry Henry, hier soir, c'est au tour de l'équipe de France de Wendie Renard d'entrer dans ces JO 2024. En ouverture de cette compétition, les Bleues ont pour adversaire la Colombie, dans un PARC OL qui s'annonce garni pour l'événement.

À l'heure d'aborder ce rendez-vous, un doute subsiste autour de la participation d'Eugenie Le Sommer. La meilleure réalisatrice de l'histoire de l'équipe de France n'a plus joué depuis avril dernier, et son opération à un genou. Appelée à être la doublure de Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais a évoqué sa forme en conférence de presse : "J'ai validé toutes les étapes. J'aurais bien aimé que ça aille plus vite. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais décider si je vais jouer. Ce sera le coach, mais ce sera forcément en accord avec ce que je ressens. J'espère être prête. Dans ma tête, j'ai envie de jouer et je vais tout faire pour pouvoir jouer le plus tôt possible et le plus longtemps possible."

S'il n'a pas souhaité lever le voile sur sa prochaine décision, le sélectionneur Hervé Renard s'est confié à l'abord de ces JO 2024 : "La seule chose qu'on a envie de vivre, ce sont des émotions. Et moi, ce n'est pas du stress qui me vient, j'essaye toujours de penser à des moments de joie qui peuvent arriver si tout se passait bien. Et ça, ce sont des moments magiques. J'ai eu la chance de les vivre, alors j'imagine qu'au niveau de l'olympisme pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui doit être aussi fabuleux. Donc on espère toutes ensemble, tous ensemble, vivre les plus grandes émotions possibles."

À Lyon, le Parc OL, habituellement résidence de l’Olympique Lyonnais, a fait peau neuve pour ces JO 2024 et ce France - Colombie. Le coup d’envoi aura lieu à 21h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. Ce sera France 2 ou Eurosport 2 pour regarder France - Colombie.

Pour voir France - Colombie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La composition probable des Bleus pour ce France - Colombie : Peyraud Magnin - Lakrar, Renard, Mbock, Karchaoui - Dali, Geyoro, Toletti - Diani, Katoto, Cascarino.

La composition probable de la Tricolor pour ce France - Colombie : Perez - C. Arias, Baron, Carabali, Vanegas - Santos, Montoya, Restrepo - Usme, Caicedo, Ramirez.