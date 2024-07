JO 2024. France - Colombie : les Bleues en pleine démonstration, suivez le match en direct

Trouvée au second poteau sur un centre, à trois mètres du but, l'attaquante ne trouve pas le cadre ! Il ne faudra pas le regretter !

Les Sud-Américaines sont maudites avec ce poteau de Ramirez et ce penalty qui aurait pu être accordé avant le but de Dali.

Peyraud-Magnin était battue sur cette tête de Ramirez, qui avait devancé Mbock ! Heureusement, le ballon heurte le montant droit et termine sa course en dehors des limites.

21:18 - BUUUUUUUUT POUR LA FRANCE ! (19e)

À l'entrée de la surface de réparation, à la suite d'un dégagement des deux poings de Tapia, Dali prend sa chance. Le tir est contré, et après avoir heurté la transversale, le ballon finit dans le but de la Colombie ! Il y a de la réussite sur ce but, mais on prend !