France - Nigéria : la première place du groupe et les quarts de finale dans le viseur des Bleues

Deuxième match aux JO 2024 pour les basketteuses françaises. Opposées aux surprenantes nigérianes, les Bleues peuvent s'ouvrir les portes des quarts de finale en cas de victoire.

Cet après-midi, l'équipe de France féminine de basketball affronte le Nigéria pour son deuxième match aux JO 2024.

En route vers les quarts de finale

Après une belle victoire inaugurale face au Canada (75-54), les Bleues sont de retour ! Portées lundi par plus de 20000 personnes pour lancer leur tournoi olympique, les basketteuses tricolores ont l'occasion de valider ce jeudi ou presque, leur billet pour les quarts de finale et de rejoindre la Bercy Arena pour la phase finale. En conférence de presse, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a salué la performance de ses joueuses en insistant sur les phases défensives : "Contre le Canada, on a montré que l'on avait envie de défendre d'abord, avant de penser à l'attaque. C'est notre projet depuis deux mois. Si cela reste constant chez nous, ce sera une bonne chose pour poursuivre cette compétition".

Pour rallier les quarts de finale, Gabby Williams et ses partenaires vont devoir s'imposer face au Nigéria, une nation émergente du basketball qui doit être prise au sérieux : "Il n'y a pas de surprise. Les douze équipes présentes aux Jeux sont de très belles équipes. Il n'y a plus de petites nations, on ne cesse pas de le répéter. On respecte tout le monde. Le Nigeria est une équipe engagée, qui joue très bien au basket. Elle met de l'énergie et de l'intensité dans tout ce qu'elle fait, comme nous", a martelé le sélectionneur.

Des Nigérianes surprenantes

Tombeuses brillamment à la surprise générale de l'Australie (75-62) lors du premier match, les Nigérianes veulent créer l'exploit aux JO 2024. Pour cela, elles s'appuient sur une envie phénoménale et une intensité maximale pour renverser de grandes nations du basketball. Depuis l'arrivée de la sélectionneuse Rena Wakama, les basketteuses nigérianes sont redoutables désormais : "Il va falloir qu'on soit prudentes. Le Nigeria surfe sur une vague incroyable. On les croise souvent. Mais elles ont vécu des galères. J'en avais parlé avec Wani (Muganguzi), le coach français qui est dans leur staff. Je leur avais dit : vous allez vous surprendre parce qu'il vous arrive tellement de galères que c'est comme ça que les plus belles histoires se construisent", a déclaré Valériane Ayayi. Pour faire la différence, l'ailière tricolore a une idée précise en tête : "Il faudra jouer sur nos forces. On va continuer ce qu'on fait de bien. Maintenant, on sait qu'elles vont répondre, mais notre but, c'est qu'elles ne tiennent plus au bout de 40 minutes".

À quelle heure débute France - Nigéria ?

Le coup d'envoi de France - Nigéria aux JO 2024 est prévu jeudi 1er août à 17h15 au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Sur quelle chaîne regarder France - Nigéria ?

Détenteurs des droits TV des JO 2024, France 3 et Eurosport 6 diffuseront l'affiche entre les Françaises et les Nigérianes.

Comment suivre France - Nigéria en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la deuxième rencontre des basketteuses françaises aux JO 2024 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de France - Nigéria ?

France : M.Fauthoux, A.Chery, S.Michel-Boury, V.Ayayi, I.Rupert, J.Salaun, D.Malonga, G.Williams, M.Badiane, M.Johannes, L.Lacan, R.Berniès

Nigéria : A.Okonkwo, P.Kunaiyi-Akpanah, E.Balogun, T.Taiwo, L.Ebo, I.Okoro, P.Amukamara, M.Musa, B.Ejiofor, E.Kalu, A.Adeyeye, N.Enabosi.

Quels sont les pronostics de France - Nigéria ?