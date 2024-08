France - Allemagne : un choc pour les Bleus aux JO 2024

Au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, l'équipe de France, emmenée par sa star Wembanyama, termine sa phase de poules des JO 2024 par un sommet face à l'Allemagne.

Passés proche d’une défaire face au Japon, lors de leur dernière sortie dans ces JO 2024, les Bleus avancent avec peu de confiance dans ce choc France - Allemagne. Malgré cela, l’essentiel est assuré pour la bande à Wembanyama qui est certaine de participer aux quarts de finale de la reine des compétitions. Néanmoins, face à la nation d’outre-Rhin, il y a un gros enjeu : le gagnant obtiendra la place de leader du groupe B qui offre un parcours plus aisé en phase finale.

Les équipiers de la star de la NBA Dennis Schröder ont impressionné lors des succès arrachés face au Japon (97-77) et au Brésil (86-73). Tout l’inverse de la France, qui inquiète. Evan Fournier a tenu à répondre à ces interrogations : « Quel statut on a ? Vice-champion d’Europe, vice-champion olympique : c’était il y a 2-3 ans les gars, on joue différemment, on veut développer un jeu différent. Chaque année, tu recommences à zéro. Je peux te dire que quand on arrive aux Jeux, on ne se dit pas qu’on est troisième champion du monde, on s’en fout. Chaque année, ça recommence à zéro, il faut tout le temps prouver, il faut tout le temps avoir faim. Moi, je dis qu’on n’a aucun statut. On est des outsiders et on essaie de bouffer. » Alors, à table !

À Villeneuve d’Ascq, le stade de Pierre-Mauroy, habituellement occupé par le club de football de Lille, s’est transformé en salle de basket pour accueillir ce France - Allemagne. Le coup d’envoi aura lieu à 21h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. Ce sera France 3 et Eurosport 6 pour suivre France - Allemagne.

Pour regarder France - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La composition probable des Bleus pour ce France - Allemagne : Strazel ; Fournier ; Gobert ; Batum ; Wembanyama.

La composition probable de la Die Mannschaft pour ce France - Allemagne : Obst ; M.Wagner ; Voigtmann ; F.Wagner ; Schroder.