France - Hongrie : les Bleus sont dos au mur aux JO 2024

À l'Arena Paris Sud, en ce dimanche 3 août, l'équipe de France doit obtenir au moins un point face à la Hongrie en vue d'une qualification pour les quarts des JO 2024.

C'est aujourd'hui ou jamais pour l'équipe de France. En grande difficulté dans ces JO 2024 (deux revers, un nul pour un seul succès), les Bleus ne doivent pas trembler pour rallier les quarts de finale de la reine des compétitions : il faut a minima un résultat nul face à la Hongrie pour obtenir son sésame.

Avant ce rendez-vous capital, le sélectionneur français Guillaume Gille a mis la pression sur ses hommes : "C'est assez rare dans une compétition d'être obligé d'attendre le quatrième match pour dire qu'on a enfin gagné. Cela prouve la difficulté dans laquelle on est. L'Argentine nous a remis devant notre chemin, à savoir cette finale (de la phase de groupes) à jouer face aux Hongrois. On tirera les bilans à la fin de la compétition. Je suis focalisé sur la suite, le prochain pas est un moment à part qu'on va vivre dimanche. Soit on gagne et on continue l'aventure, soit on rentre à la maison."

En vieux baroudeur, Nikola Karabatic, qui prendra sa retraite au terme de ces JO 2024, s'est quant à lui montré confiant : "Après un début de tournoi si compliqué, l'équipe peut imploser, cela peut tirer dans tous les sens, individuellement et collectivement, on pourrait commencer à se chercher des excuses... et on ne le fait pas ! Même quand cela ne va pas dans notre sens, on joue, on se bat sur le terrain. Je suis très fier de cela. Le niveau va monter petit à petit. La confiance se construit sur le long terme. On savait qu'on avait les trois derniers matches pour sortir de ces deux premiers échecs. Pour l'instant, tout va bien, le plan B est marche... de toute façon il n'y a pas de plan C (sourire). Donc ce serait bien que le plan B fonctionne."

À l’Arena Paris Sud, la France défie la Hongrie pour son dernier match de la phase de poules des JO 2024. Le coup d’envoi aura lieu à 16h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre France - Hongrie.

Pour suivre France - Hongrie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

Le groupe des Bleus pour ce France - Hongrie : Desbonnet, Gérard ; Descat, Tournat, N.Karabatic, Prandi, Remili, Mem, Richardson, Lenne, Porte, Fabregas L.Karabatic, Konan.

Le groupe hongrois pour ce France - Hongrie : Bartucz, Mikler ; Ancsin, Banhidi, Bodo, Boka, Fazekas, Hanusz, Ilic, Lekai, Ligetvari, Rodriguez, Rosta, Sipos.