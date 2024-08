Escalade aux Jeux olympiques : plusieurs chances de médailles, le programme

Les Français peuvent ramener plusieurs médailles à la délégation dans les épreuves d'escalade aux JO 2024.

L'escalade sportive est l'un des temps forts de cette deuxième semaine avec plusieurs chances de médailles françaises. Chez les hommes, on suivra Bassa Mawem en finale de la vitesse, qualifié pour un seul petit centième face à l'Ukrainien Yaroslav Tkach (pourtant 7e temps des demi-finales). Le Français disputera sa finale à Paris le jeudi 8 août à 12h54.

La Française Oriane Bertone, vice championne du monde et grande chance de médaille, a fait le travail sur le bloc dans l'épreuve du combiné en prenant la deuxième place du concours pour le moment. Zélia Avezou prend de son côté la 12e place, avant l'épreuve de difficulté jeudi.

Chez les hommes, toujours dans l'épreuve combiné, on suivra Sam Avezou et Paul Jenft respectivement 4e et 9e du bloc en demi-finales des JO de Paris 2024. La suite du programme pour nos deux français est pour ce mercredi avec la difficulté.

Le programme :