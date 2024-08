France - Pologne : les Bleus veulent marquer l'Histoire en finale du volley des JO 2024

Tenants du titre olympique, les Bleus peuvent faire coup double et rentrer dans l'Histoire s'ils battent les Polonais aujourd'hui en finale, le dernier grand challenge après une magnifique épopée.

C'est le rendez vous espéré, l'apothéose qui devrait clôturer un sublime chapitre du volley français. Une finale olympique à domicile, tant rêvée face à l'une des meilleures équipes du monde. Les coéquipiers d'Ervin Ngapeth ne pouvait pas espérer mieux pour l'épilogue de leur belle aventure qui pourrait les placer sur le toit de l'Olympe ainsi que dans les livres de l'Histoire. Depuis le doublé des Etats Unis (1984, 1988), aucune équipe n'a réussi a préserver son titre aux JO. Une dernière marche à gravir face à un adversaire redoutable, la Pologne, qui visera son premier sacre. Une finale de rêve !

Des Bleus au sommet de leurs formes

L'engouement qui entoure les Bleus sur cette compétition est incroyable. Après un renversement sensationnel dans les quarts face à l'Allemagne (3 sets à 2), les Français ont balayé avec une énorme facilité l'Italie en demies (3 sets à 0). Une performance XXL qui a subjugué le public, les médias et même les principaux protagonistes. Un moment de bonheur immense qui a failli péter le plafond de Arena Paris Sud. " On a été portés par un truc c'est sûr, mais je ne saurais pas vous dire quoi " a glissé Nicolas Le Goff ébahi par l'exploit tout comme Antoine Brizard "On a sorti notre truc au meilleur moment. On est restés ensemble tout le temps. A la fin du match la communion était telle avec le public qu'on avait aucune envie de quitter le parquet". Barthélémy Chinenyeze flottait aussi dans l'euphorie "La finale à Tokyo était déjà un truc exceptionnel. Là c'est une dinguerie. On est des fous. On les a attaqués, attaqués, attaqués. La défense, les feintes, ils ne comprenaient plus ce qu'il se passait"

Tout le monde s'accordent à dire que le succès face aux Transalpins ne vient pas de nulle part, Chinenyeze ajoute "C'est du travail, de l'envie, de la préparation... On avait fait ça à Tokyo, mais c'était le Covid, là on s'est dit qu'on allait refaire la même chose", des propos confirmés par le capitaine Benjamin Toniutti (395 sélections) "Cela a l'air facile comme cela, mais c'est le résultat de nombreuses heures du travail collectif. Il ne faut jamais oublier combien cela est dur, en fait". Du travail minutieux du staff et principalement du coach italien Andrea Giani qui a tâtonné des mois avant de trouver la bonne formule. Après deux étés décevants (quart de finaliste du Mondial 2022, et 4 à l'EURO 2023 ), Il a corrigé les dysfonctionnements, tout en étoffant son staff qui lui ont permis de faire certains ajustements. Son coaching s'est aussi ouvert, il donne beaucoup plus de chances aux remplaçants qu'au début, et pour lui tout le monde doit être concerné.

Gagner avec sa propre identité

L'ancien pilier de la sélection italienne (trois titres Mondiaux en tant que joueur 1990, 1994, 1998 mais deux finales perdus des JO 1996, 2004) rêverait d'un sacre olympique en tant qu'entraîneur. Pour lui la France est de loin la meilleure équipe "Notre équipe est différentes des autres. On a des joueurs plus forts mais pas physiquement. On a la meilleure équipe en réception, défense, sur le toucher, des passes parfaites, des attaquants capables de choisir d'attaquer fort ou pas, le block pour couvrir. Ce système la France est la seule à l'avoir. La saison dernière, trop focalisés sur les adversaires, on a perdu notre identité ". La Pologne, malgré son fort appétit pour un titre inédit et qui sera emmenée par un Wilfredo Leon toujours aussi décisif, est prévenue. les Bleus sont armés pour le deuxième sacre olympique peu importe l'adversaire.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre la France et la Pologne débutera à 13h ce samedi. Il aura lieu à la salle Arena-Paris Sud.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Pologne ?

Le match entre les Bleus et les Polonais sera diffusé le samedi 10 août à 13 heures sur France Télévisions et Eurosport. Quelle diffusion streaming pour le match France - Pologne ? Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV (gratuitement) ou vous pouvez visionner sur les plateformes dédiées Max d'Eurosport ou MyCanal.

Les équipes possibles:

Le six entrant de la France : Brizard, Chinenyeze, Le Goff, Ngapeth, Patry, Clévenot. Remplaçants: Faure, Grebennikov, Toniutti, Tillie, Louati, Jouffroy.

Le six entrant de la Pologne : Leon, Huber, Kurek, Kochanowski, Fornal, Janusz. Remplaçants: Lomacz, Kaczmarek, Boladz, Semeniuk, Sliwka, Zatorski