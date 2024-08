Tableau des médailles Jeux paralympiques 2024 : le classement de la France en direct

Découvrez le tableau des médailles des Jeux paralympiques avec le classement de la France.

Comme pour les Jeux olympiques, l'objectif des médailles pour la France est très élevé. "L'ambition, c'est le Top 8, faire rentrer la France dans le Top 8 des nations paralympiques", a annoncé, lundi 12 août, au micro de franceinfo, la présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), Marie-Amélie Le Fur. Un classement très ambitieux que la délégation française n'a pas réalisé depuis Sydney en 2000 (7e, avec 86 récompenses, dont 30 en or). "L'objectif sera d'aller chercher 20 médailles d'or, c'est ce qui va compter". Pour rappel, il y a trois ans, au Japon, la France avait terminé 14e avec 55 médailles dont 11 en or, 15 en argent et 29 en bronze. Les trois premiers pays dans le classement des Jeux paralympiques de Tokyo étaient : la Chine (207 médailles, dont 96 en or), la Grande-Bretagne (124 médailles, 41 en or) et les Etats-Unis (104 médailles, 37 en or).

"Pendant des années, la performance paralympique n'a pas été accompagnée. Elle n'était pas financée. L'objectif est d'avoir un effet ressort", a-t-elle expliqué. "L'objectif du Top 5 est à plus long terme, pour les JO 2028. On avait besoin de cette étape du Top 8 pour voir les effets de ce financement et de toute la recherche, la science qui est mise à profit de nos sportifs de haut niveau" explique Marie-Amélie Le Fur.