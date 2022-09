House of the Dragon : que révèle la bande-annonce de l'épisode 4 ?

HOUSE OF THE DRAGON. La saison 1 de House of the Dragon poursuit sa diffusion sur OCS et dévoile une bande-annonce pour l'épisode 4 prévu pour une diffusion lundi prochain.

La série House of the Dragon apprécie faire des sauts dans le temps sans pour autant les annoncer clairement. Entre les épisodes 2 et 3 de la première saison, il se passe en réalité trois ans. L'information est donnée furtivement au début de l'épisode par Viserys Targaryen lorsqu'il parle avec Tyland Lannister, le nouveau maître de la flotte depuis que Corlys Velaryon a quitté le conseil restreint.

En trois ans, beaucoup de choses ont changé à Port-Réal. Tout d'abord, Viserys Targaryen s'est bien marié avec Alicent Hightower. Le nouveau couple royal a donné naissance à un enfant du nom d'Aegon Targaryen. Le jeune prince, âgé de deux ans, est nommé en hommage à son illustre ancêtre qui a conquis Westeros il y a plus d'un siècle. Dans le Détroit, Daemon Targaryen est embourbé dans une guerre au côté de Corlys Velaryon.

Vers un nouvel ordre de succession ?

Aegon Targaryen deuxième du nom est le premier fils de Viserys à être né en bonne santé. De fait, certains seigneurs de Westeros s'attendent à ce que le Roi annonce qu'il sera désormais son héritier légitime à sa mort, déshéritant ainsi la princesse Rhaenyra sa fille. Pour autant, Viserys hésite longuement face aux pressions de sa Main et des autres seigneurs.

Rhaenyra reçoit des propositions de mariage

En tant qu'héritière actuelle du trône de fer, Rhaenyra Targaryen est un parti exceptionnel à marier. Viserys, son père, explique qu'il reçoit des demandes en mariage de tout le Royaume. Nous en découvrons une en direct de l'épisode 3 lorsque le seigneur Jason Lannister de Castral Roc vient faire sa demande à la princesse qui l'éconduit immédiatement. Rhaenyra reproche d'ailleurs à son père de vouloir la "vendre" au plus offrant pour sécuriser son règne.

Otto Hightower en mission auprès du roi

Dans l'épisode 3 de House of the Dragon, le Roi organise une chasse à courre en l'honneur du deuxième anniversaire de son fils Aegon. La Cour se réunit dans le bois royal en marge de Port-Réal. On peut par exemple y voir le seigneur Hobert Hightower, lord de Villevieille et père d'Otto Hightower qui agit en tant que Main du Roi. Hobert pousse son fils à faire entendre raison à Viserys : c'est Aegon qui doit être héritier, pas Rhaenyra. Otto Hightower tente alors la méthode de la métaphore. Les chasseurs ont trouvé un cerf blanc, symbole de royauté, dans les bois. Pour la Main, c'est un signe qu'Aegon a la faveur des Dieux !

La princesse Rhaenyra fuit la Cour

Effarouchée par les manoeuvres de son père pour lui trouver un mari, Rhaenyra préfère quitter le campement de chasse pour partir dans les bois. Elle est bien vite rattrapée par le chevalier Criston Cole avec qui elle décide de se balader en forêt. Ensemble, ils partagent un rare moment de proximité où la princesse en apprend plus sur lui. Dans la forêt, ils croisent le fameux cerf blanc, fameux symbole de royauté qu'Otto Hightower prédisait pour Aegon. Finalement, il semblerait que Rhaenyra soit plutôt la favorite des Dieux !

Rhaenyra mise en danger dans les bois

Alors que Criston Cole et Rhaenyra campent en forêt pour la nuit, ils sont attaqués par un sanglier sauvage. Criston Cole défend la princesse mais n'arrive pas à tuer la bête d'un seul coup d'épée. C'est Rhaenyra qui achève le sanglier de plusieurs coups de dague dans le crâne. La fille de Viserys rentre par la suite au campement de chasse couverte de sang.

Daemon et Corlys sont entrés en guerre

On l'avait vu dans les épisodes 1 et 2, Corlys Velaryon était passablement mécontent de la prise des Degrés de Pierre par la Triarchie et l'amiral Craghas Drahar alias "Gaveur de Crabes". Au moment où l'épisode 3 commence, Corlys est parti en guerre dans l'archipel avec l'aide de Daemon Targaryen pour tenter de rétablir des routes commerciales correctes pour sa flotte. Pour autant, le conflit ne se passe pas forcément très bien.

L'adversaire de Daemon se cache plutôt que de combattre

C'est une véritable guerrilla à laquelle sont confrontés Daemon Targaryen et Corlys Velaryon. Dans l'épisode 3 de House of the Dragon, on apprend que leur adversaire a décidé de se terrer sur l'île de Bloodstone plutôt que de livrer bataille. Le "Gaveur de Crabes" est donc difficile à déloger tandis que les moyens de la maison Velaryon s'amenuisent à mesure qu'ils subissent des sabotages.

Une mutinerie dans le camp Velaryon ?

A la faveur d'un conseil de guerre, on peut voir que la dissension existe bien dans le camp allié de Corlys et de Daemon. En effet, le frère du Serpent de Mer, Vaemond Velaryon, se demande s'ils devraient vraiment soutenir Daemon Targaryen alors que son propre frère le Roi ne le fait pas. Corlys Velaryon le reprend immédiatement : "je n'accepterais pas que tu incites à la mutinerie." Le message est passé.

Pourquoi Viserys n'aide pas son frère

C'est une des grandes questions qui se posent dans cet épisode 3 de House of the Dragon : pourquoi le Roi ne vient-il pas en aide à son frère Daemon Targaryen ? Pour Viserys, cette guerre dans les Degrés de Pierre n'est rien d'autre qu'un conflit débuté par "deux hommes mécontents de mes décisions". Il n'aurait aucun intérêt à y participer. Pour autant, à force de conseils de la part de ses seigneurs mais surtout de sa femme Alicent Hightower, Viserys décide finalement de lui envoyer de l'aide.

Daemon gagne sa guerre

A la fin de l'épisode 3 de House of the Dragon, Daemon reçoit une missive de son frère le Roi qui le prévient qu'il recevra de son aide sous peu. Furieux, Daemon bat le messager et décide de se lancer dans une mission suicide, une ultime stratégie pour tenter de gagner sans l'aide de son frère. Il fait mine de se rendre face aux troupes du Gaveur de Crabes mais part finalement à l'attaque, seul. Touché par trois flèches, Daemon est à terre lorsque Laenor Velaryon vient à son aide juché sur un dragon tandis que son père Corlys attaque avec ses troupes au sol. La victoire leur appartient au moment où Daemon, ragaillardi, met le "Gaveur de Crabes" hors d'état de nuire en le coupant en deux, rien que ça. La guerre des Degrés de Pierre est finie, Daemon a gagné.

Comment se nomme le dragon de Laenor Velaryon ?

Seuls les personnes de sang valyrien peuvent chevaucher des dragons. C'est le cas évidemment des Targaryen, mais aussi des Velaryon, une maison originaire elle aussi de Valyria. Laenor Velaryon a très certainement surpris les téléspectateurs en aidant Daemon au plus bas à l'aide de son propre dragon. Il est en réalité dragonnier, comme Daemon. Dans le livre Feu et Sang, le dragon de Laenor se nomme Fumée-des-Mers.

Qui est Larys Strong, vu dans l'épisode 3 ?

L'épisode 3 de House of the Dragon marque la première apparition du personnage de Larys Strong (ou Fort en version française). Il est le fils cadet de Lyonnel Strong, actuel maître des lois du Roi Viserys. Il est reconnaissable à sa canne qu'il utilise pour marcher en raison de son pied bot. A noter que, dans le livre Feu et Sang de George R.R. Martin, Larys Strong joue un rôle assez important dans la Danse des Dragons, période traitée par la série House of the Dragon.

Tensions entre Alicent et Rhaenyra

Dans l'épisode 3 de House of the Dragon, on peut voir que le remariage de Viserys à Alicent a toujours du mal à passer pour Rhaenyra. Elle et Alicent, qui était pourtant sa meilleure amie, se sont grandement éloignées durant ces trois ans. On peut notamment le voir durant la scène qu'elles partagent toutes les deux sous le barral où il faut qu'Alicent lui rappelle que Viserys lui a donné l'ordre de se présenter au campement de chasse pour qu'elle daigne accepter d'y aller.

fiche série

La première saison de la série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones a débuté sa diffusion aux Etats-Unis le 21 août 2022 sur HBO et HBO Max. En France, le premier épisode a été diffusé le 22 août sur OCS. Les épisodes suivants de la saison 1 sont diffusés tous les lundis à partir de 3 heures du matin en France.

Quelques jours avant la sortie mondiale de House of the Dragon, HBO a dévoilé un tout dernier teaser vidéo de sa série spin-off de Game of Thrones. L'occasion pour la chaîne de faire monter encore un peu plus la pression autour de sa production très attendue mais surtout de montrer un peu plus d'images des fameux dragons qui donnent leur nom à la série. House of the Dragon est située entre 200 et 170 ans avant les événements de la série originale adaptée de la saga Le Trône de Fer écrite par George R.R. Martin. Durant cette période connue sous le nom de Danse des Dragons, narrée dans le livre Feu et Sang sorti en 2018, la dynastie Targaryen est mise à mal dans une querelle autour de la succession du roi Viserys Targaryen premier. Pour rappel la série débute sa diffusion en France sur OCS dans la nuit du 21 au 22 août dès 3 heures du matin. L'épisode sera ensuite visible en streaming sur OCS puis diffusé sur les chaînes OCS à 21 heures.

House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Les protagonistes de la série de fantasy originale ne sont donc pas présents. Ce prequel suit en particulier la dynastie des Targaryen, les ancêtres de Daenerys. Au casting de House of the Dragon, une myriade d'acteurs dont Paddy Considine (Peaky Blinders, The Third Day) joue le roi Viserys Ier, Matt Smith dans le rôle de son frère Daemon Targaryen, Emma d'Arcy joue la fille du roi Rhaenyra Targaryen tandis qu'Olivia Cooke et Rhys Ifans incarnent les représentants de la famille Hightower, Alicent et Otto. Steve Toussaint joue quant à lui Corlys Velarion alias le "Serpent de Mer".

L'ultime bande-annonce de la série House of the Dragon a été dévoilé fin juillet 2022 à l'occasion de la Comic-Con de San Diego. "Une guerre se prépare", tels sont les mots qui lancent le début ce dernier trailer. Situé 200 ans avant la série originale, House of the Dragon s'intéresse à la période dite de "la Danse des Dragons" qui oppose la dynastie Targaryen pour le trône de Westeros après le règne de Viserys Targaryen Ier. On y suit notamment Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) fille de Viserys déclarée héritière, son oncle Daemon Targaryen (Matt Smith) qui pensait être héritier de son frère, mais aussi Alicent Hightower (Olivia Cooke) dernière femme de Viserys et mère de ses jeunes enfants également héritiers de droits. Un bon cocktail de dynamiques familiales et politiques qui devrait nous ramener à ce que Game of Thrones a fait de mieux durant ses huit saisons diffusées sur HBO. Découvrez la dernière bande-annonce de House of the Dragon ci-dessous.

Début mai 2022, HBO a dévoilé une première bande-annonce pour sa série House of the Dragon. On y découvre les personnages de la série que son Viserys Targaryen Ier, roi de Westeros, et entre autres son héritière proclamée Rhaenyra Targaryen. Visiblement, sa future ascension au trône n'est pas du goût de tous qui pourraient se rebeller comme le laisse entendre cette bande-annonce que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Le mardi 5 octobre 2021, HBO a enfin dévoilé un premier teaser vidéo qui nous permet de découvrir quelques premières images officielles de House of the Dragon. La vidéo est narrée par Matt Smith, interprète de Daemon Targaryen, qui nous promet le feu et le sang, fameuse devise de la famille Targaryen.

Hormi les deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon compte bien suivre l'exemple de la série originale et répliquer ce même rythme du moins le temps de la première saison. La saison 1 de House of the Dragon comptera donc 10 épisodes. Dans le listing ci-dessous, nous vous proposons de découvrir les dates de diffusion de chacun des épisodes en France sur OCS.

épisode 1 : 22 août 2022

épisode 2 : 29 août 2022

épisode 3 : 5 septembre 2022

épisode 4 : 12 septembre 2022

épisode 5 : 19 septembre 2022

épisode 6 : 26 septembre 2022

épisode 7 : 3 octobre 2022

épisode 8 : 10 octobre 2022

épisode 9 : 17 octobre 2022

épisode 10 : 24 octobre 2022

Après une première officialisation du casting de House of the Dragon fin avril 2021, HBO a fait de nombreuses révélations au sujet de la série spin-off de Game of Thrones dédiée à la dynastie Targaryen. Début mai 2022, la chaîne câblée américaine a révélé trois images officielles des acteurs de la série en costume cette fois. L'occasion de découvrir à quoi ressembleront les personnages principaux de la série inspirée du roman Feu et sang de George R.R. Martin. Ci-dessous, retrouvez un premier visuel de la série, qui est entrée en production fin avril 2021.

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen

: le roi Viserys I Targaryen Matt Smith : Daemon Targaryen

: Daemon Targaryen Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

: Rhaenyra Targaryen Olivia Cooke : Alicent Hightower

: Alicent Hightower Rhys Ifans : Otto Hightower

: Otto Hightower Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

: Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer" Eve Best : Rhaenys Velaryon

: Rhaenys Velaryon Fabien Frankel : Ser Criston Cole

: Ser Criston Cole Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune

: Rhaenyra Targaryen jeune Emily Carey : Alicent Hightower jeune

: Alicent Hightower jeune Ryan Corr : Ser Harwin Strong

: Ser Harwin Strong Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

: Jason et Tyland Lannister David Horovitch : Grand Maester Mellos

: Grand Maester Mellos Graham McTavish : Ser Harold Westerling

: Ser Harold Westerling Matthew Needham : Larys Strong

: Larys Strong Bill Paterson : Lyman Beesbury

: Lyman Beesbury Gavin Spokes : Lyonel Strong

Ce qu'il faut savoir avant de regarder House of the Dragon

L'univers de George R.R. Martin est aussi passionnant qu'il est touffu. Pour les néophytes comme pour les fans n'ayant pas lu les livres, il n'est pas toujours évident de se plonger dans une nouvelle série à Westeros. Afin de vous aider à profiter au maximum de votre visionnage de House of the Dragon, voici un récap des informations qui pourront vous servir avant de regarder la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones.