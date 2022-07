Tariq Ramadan accusé de viols : un procès aux assises ? Quelles charges pèsent contre lui ?

TARIQ RAMADAN. L'islamologue accusé de viols par plusieurs femmes pourrait se retrouver devant les assises. C'est ce qu'a requis le parquet de Paris. Les charges retenues à son encontre sont lourdes.

Tariq Ramadan va-t-il se retrouver devant les assises ? C'est ce qu'a requis, mardi 12 juillet 2022, le parquet de Paris, à la suite de plusieurs plaintes déposées à son encontre pour des viols présumés, lesquels auraient été commis entre 2009 et 2016. Le sulfureux islamologue est empêtré depuis 2017 dans une longue affaire judiciaire. Six femmes l'accusent en effet de viols et agressions sexuelles, lesquels auraient été perpétrés dans des chambres d'hôtels à plusieurs périodes, toutes teintées d'une certaine violence et d'un semblant de jeu sexuel initial. Parmi ces six plaintes, quatre ont été déposées en France. Deux ont déjà entraîné une mise en examen de l'homme bientôt âgé de 60 ans suivies d'un placement en détention durant moins d'un an. Un lourde condamnation attend-t-elle désormais ce Suisse particulièrement controversé ?

Pour le parquet de Paris, "malgré les dénégations répétées du mis en examen, l'information judiciaire a permis de réunir de nombreux éléments à charge contre Tariq Ramadan. […] L'information judiciaire n'a pas permis d'établir la réalité d'un complot tel que dénoncé par Tariq Ramadan mais plutôt une prise de conscience commune ayant permis à certaines d'avoir le courage de dénoncer les faits dont elles ont été victimes." Il appartient désormais aux deux juges d'instruction en charge de l'affaire de se prononcer sur la tenue ou non d'un procès.