"Kate Middleton : une relation compliquée avec Charles III et Camilla ?"

KATE MIDDLETON. La princesse de Galles Kate Middleton jouit d'une grande popularité auprès des Britanniques plus que la reine consort Camilla et le roi Charles III. Cela pourrait-il entrainer des tensions au sein de la famille royale ?

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 7h15] Kate Middleton est devenue princesse de Galles, un titre qui n'avait pas été porté depuis la disparition de Lady Diana. Et comme la mère de William avant elle, "perfect Kate" est très populaire auprès des Britanniques, elle l'est plus que son propre mari mais aussi plus que le roi Charles III et la reine consort Camilla selon un sondage Yougov publié au printemps 2022. Cette différence pourrait-elle mettre de la distance entre le couple royal et la femme du futur roi ? Peu de chances en ce qui concerne Kate Middleton et le roi Charles III. Tous les deux se sont montrés très proches ces dernières années et selon le magazine The List, leur bonne entente aurait débuté dès leur première rencontre quand Kate n'était pas encore fiancée avec William. Charles III qui était alors prince de Galles aurait même facilité l'entrée de Kate Middleton dans la famille royale. Pourtant l'absence de la princesse de Galles à la cérémonie de proclamation du roi le 10 septembre 2022 a interrogé et certains y vont vu les signes d'une mésentente entre le monarque et sa belle-fille. Si aucune explication n'a été donnée pour justifier l'absence de la duchesse de Cornouaille et de Cambridge, la proximité et les gestes de tendresse que partageaient encore Kate Middleton et Charles III en juin lors du jubilé de la reine discréditent la thèse de la dispute.

Kate Middleton semble aussi entretenir de bons rapports avec la reine consort Camilla. "Elles sont vraiment proches" déclarait d'ailleurs la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, en juillet 2022 comme le rapporte The News. Certains craignent toutefois que ces relations ne s'étiolent. La raison ? La popularité et l'exemplarité de Kate Middleton qui risqueraient de faire de l'ombre à la nouvelle reine consort. Mais la différence de popularité entre les deux femmes ne date pas d'hier et chacune sait la place qu'elle doit tenir au sein de la famille royale : celle d'un soutien indéfectible à la Couronne d'Angleterre. Un rôle que l'une et l'autre remplissent depuis plusieurs années dans la plus grande discrétion mais avec succès, bien que ce dernier soit venu avec le temps pour Camilla.

Kate Middleton aux obsèques de la reine Elizabeth II

La princesse de Galles; épouse du prince William, sera présente lors des funérailles de la reine Elizabeth II ce lundi 19 septembre. Elle accompagnera le cercueil de la défunte souveraine jusqu'à l'abbaye de Westminster, participera aux offices religieux et sera encore présente lors de l'inhumation de la reine réservée aux membres de la famille royale. La duchesse de Cornouailles et de Cambridge a fait plusieurs apparitions au bras de son mari durant les obsèques : le 10 septembre devant le château de Windsor aux côté des princes William et Harry et e Megan Markle, le 14 septembre bien sûr lors du cortège funèbre accompagnant le cercueil de la reine de Buckingham Palace à Westminster Hall et le 15 septembre lors d'un recueillement à Sandringham.

Kate Middleton a tout de même été remarquée par son absence au début de la période du deuil national. D'abord la femme du prince William ne s'est pas déplacée au chevet de la reine à Balmoral en Ecosse le 8 septembre 2022 mais a justifié cela par la nécessité de rester auprès de ses trois enfants, Georges, Charlotte et Louis qui faisaient leur rentrée scolaire à Londres ce jour-là. Kate Middleton a également loupé la cérémonie de proclamation du roi Charles III duquel elle est pourtant très proche.

En savoir plus

Qui est Kate Middleton ?

Catherine "Kate" Middleton est née le 9 janvier 1982 dans le Berkshire. Fille de Michael et Carole Middleton, un couple qui a fait fortune avec une entreprise de vente d'accessoires de fête, "Kate" est l'ainée et a une sœur Philippa, dite "Pippa" née en 1983 et un frère, James né en 1987. Son destin tourne au début des années 2000 quand elle rencontre le prince William, héritier de la couronne britannique, à l'université écossaise de Saint-Andrews. Marié depuis 2011, le couple a eu trois enfants et incarne la tradition de la monarchie avec une dose de modernité. Kate et William des personnalités très appréciées des Britanniques en dépit du conflit qui les oppose au couple formé par Harry, le frère cadet de William, et Meghan Markle.

Sa rencontre avec le Prince William

Kate Middleton intègre au début des années 2000 la prestigieuse université de Saint-Andrews en Ecosse. C'est là qu'elle rencontre le prince William, qu'elle fréquente rapidement avant de vivre lui en colocation en compagnie de trois autres amis. Leur relation est révélée par les tabloids anglais dès 2003 et ils vivent ensemble à Saint-Andrews jusqu'en 2006, date de fin de leur cursus universitaire. Après une brève séparation en 2007, les fiançailles du couple sont officiellement annoncées le 16 novembre 2010, un mois après des vacances au Kenya. Les fiançailles du futur roi d'Angleterre selon le protocole font la Une de la presse anglaise, d'autant que Kate arbore dans les jours suivants la bague de fiançailles de Diana, la mère de William décédée à Paris en 1997.

Le mariage de Kate Middleton et du Prince William

C'est devant 2 milliards de téléspectateurs que le couple se marie le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Les images d'une foule en liesse devant le balcon de Buckingham Palace et dans les rues de Londres ont fait le tour du monde. Le couple reçoit dans le même temps les titres de duc et duchesse de Cambridge.

Les enfants de Kate Middleton et du Prince William

Kate Middleton et le prince William ont eu trois enfants, George né le 22 juillet 2013, Charlotte née le 2 mai 2015 et Louis né le 23 avril 2018. Dans l'ordre de succession du trône, c'est George qui est logiquement appelé à régner un jour, après son père William. Le couple et ses enfants se sont installés à Kensington Palace à Londres, résidence qu'ils ont quitté en 2022 pour un cottage situé sur le domaine de Windsor, près de la résidence privilégiée de la reine Elizabeth II.