Charles secoué et malmené le jour de son couronnement, assis dans un "manège inconfortable"

Samedi 6 mai, Charles III sera couronné roi du Royaume-Uni. Lui et sa femme, la reine consort Camilla, utiliseront deux carrosses pour cet événement exceptionnel. Mais l'un d'entre eux est réputé inconfortable.

À l'occasion du couronnement de Charles III, deux carrosses seront utilisés, samedi 6 mai. Ainsi, le couple sera emmené à l'abbaye de Westminster à bord du Diamond Jubilee State Coach, explique Histoires royales. Ce carrosse viendra chercher le couple au palais de Buckingham pour le conduire jusqu'au lieu de couronnement. Il a été construit pour le Jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012 et est donc récent. Au retour, Charles III et Camilla, fraîchement couronnés, emprunteront le Gold State Coach, dont la première utilisation, par le roi George III, date de 1762. Tiré par huit chevaux, ce carrosse, qui est presque entièrement doré, mesure 8,80 mètres et pèse près de quatre tonnes, rapporte L'auto-journal.

Malgré son apparence impressionnante, la voiture, qui a été commandée en 1760, n'est toutefois pas confortable selon les différents monarques qui l'ont empruntée. Le voyage d'Elizabeth II à l'intérieur du Gold State Coach avait ainsi été qualifié "d'horrible" par la reine. Guillaume IV avait, quant à lui, comparé son voyage dans le carrosse à celui d'un navire "balloté dans une mer agitée". Le roi George VI avait, de son côté, estimé qu'il s'agissait d'un "des manèges les plus inconfortables" qu'il avait eus de sa vie. Pour répondre à la tradition, Charles III montera dans ce carrosse, qui est utilisé pour toutes les cérémonies de couronnement de la famille royale britannique depuis le couronnement de William IV en 1831.

Le trajet aller, à bord du Diamond Jubilee State Coach sera plus agréable, puisque ce carrosse, plus récent, est plus léger et moins long (5,50 mètres). Il dispose d'un châssis en aluminium, de la climatisation et d'une suspension hydraulique, détaille L'auto-journal.